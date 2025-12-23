Δανάη Παππά: Αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα

«Πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που τελικά δεν είναι αυτό που περίμενες», σχολίασε η Δανάη Παππά.

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους παραχώρησε η Δανάη Παππά, στο πλαίσιο του pre Christmas party του θεάτρου Παλλάς, το βράδυ της Δευτέρας. Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (23.12.2025) στην εκπομπή «Happy Day» στον Alpha.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τους ανθρώπους που μπορεί να την πλήγωσαν αλλά και να την απογοήτευσαν.

«Αφήνω πίσω τους ανθρώπους που με πλήγωσαν εσκεμμένα», είπε αρχικά.

«Πάντα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου που τελικά δεν είναι αυτό που περίμενες και κάπως πρέπει να μην είναι εκεί πια», συνέχισε.

«Τα media μία σε στεναχωρούν, μία σε αδικούν, μία σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Είναι η δουλειά τέτοια. Έχουν συμβεί πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό, αλλά τα αφήνουμε όλα στην άκρη και πάμε παρακάτω», κατέληξε η Δανάη Παππά.