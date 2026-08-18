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Η Δέσποινα Βανδή πόζαρε με μαγιό στην αυλή του σπιτιού της: Η ανάρτηση

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους followers της καλοκαιρινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, γράφοντας στην λεζάντα «Καλημέρα»
Δέσποινα Βανδή
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Σε καλοκαιρινό mood βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η Δέσποινα Βανδή, η οποία φροντίζει να ενημερώνει συχνά τους followers της για το πώς περνά τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει τον Αύγουστο και τις καλοκαιρινές της διακοπές, έχοντας αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια βρήκε χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες στιγμές και γεμίζοντας τις μπαταρίες της για τη νέα σεζόν.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή μοιράστηκε με τους followers της καλοκαιρινά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, γράφοντας στην λεζάντα «Καλημέρα».

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε την Κυριακή (16.08.2026) η τραγουδίστρια ποζάρει στην αυλή του σπιτιού της φορώντας το μπικίνι της, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό, απολαμβάνοντας τη χαλαρή διάθεση των ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι η Δέσποινα Βανδή επέλεξε την Πάρο για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και την γιορτή της, παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα παιδιά της.

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