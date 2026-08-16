Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Γιόρτασαν τον Δεκαπενταύγουστο στην Πάρο με άρωμα Κρήτης

Στην Πάρο για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και την γιορτή της βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα παιδιά της.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε η γνωστή τραγουδίστρια, Δέσποινα Βανδή, φαίνεται να ψήνει μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, δίνοντας μία γεύση της Κρήτης στην Πάρο.

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«Μπορείς να φύγαμε από την Κρήτη. αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά» περιγράφει η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη να τραγουδάει μαντινάδες.

Εκτός από το βίντεο αυτό, η Δέσποινα Βανδή ανέβασε στο Instagram και μια σειρά φωτογραφιών με τους δικούς της ανθρώπους, την 22χρονη κόρη της Μελίνα, τον 19χρονο γιο της Γιώργο και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.