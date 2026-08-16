Lifestyle

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Γιόρτασαν τον Δεκαπενταύγουστο στην Πάρο με άρωμα Κρήτης

«Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά» περιγράφει η Δέσποινα Βανδή
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης
Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην Πάρο για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο αλλά και την γιορτή της βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή παρέα με τον Βασίλη Μπισμπίκη και τα παιδιά της.

Μέσα από βίντεο που ανέβασε η γνωστή τραγουδίστρια, Δέσποινα Βανδή, φαίνεται να ψήνει μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη, δίνοντας μία γεύση της Κρήτης στην Πάρο.

«Μπορείς να φύγαμε από την Κρήτη. αλλά η Κρήτη δεν έφυγε ποτέ από εμάς. Ψήνει και όλη η Πάρος ακούει κρητικά» περιγράφει η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη να τραγουδάει μαντινάδες.

Εκτός από το βίντεο αυτό, η Δέσποινα Βανδή ανέβασε στο Instagram και μια σειρά φωτογραφιών με τους δικούς της ανθρώπους, την 22χρονη κόρη της Μελίνα, τον 19χρονο γιο της Γιώργο και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Χρόνια πολλά με υγεία σε όσους γιορτάζουν σήμερα!!! Αγάπη και χαρές μόνο!» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
91
62
60
57
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Άντζελα Γκερέκου: Η συγκινητική φωτογραφία με τον Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους, Μαρία – «Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου»
Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια και τη γιορτή της Μαρίας Βοσκοπούλου και οι αναμνήσεις από τα οικογενειακά καλοκαίρια στην Κέρκυρα
Ο Τόλης Βοσκόπουλος, η Άντζελα Γκερέκου και η κόρη τους, Μαρία
Newsit logo
Newsit logo