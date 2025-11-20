Ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα – Αναβλήθηκε η δίκη για τις 2 Δεκεμβρίου

Για τις 2 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα και έως τότε αφέθηκε ελεύθερη. Η αναβολή στη δίκη της γνωστής ηθοποιού δόθηκε προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις της Τροχαίας.

Η Δήμητρα Ματσούκα, μεταφέρθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, 20.11.2025, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων προκειμένου να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, έπειτα από τη σύλληψή της αργά το βράδυ της Τετάρτης στη Βουλιαγμένη για παραβάσεις του νέου ΚΟΚ.

Η γνωστή ηθοποιός συνελήφθη για παραβάσεις του νέου ΚΟΚ στην παραλιακή στο ύψος της Βουλιαγμένης για υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να έχει στην κατοχή της δίπλωμα οδήγησης, χωρίς πινακίδες στο όχημά της, ενώ σε αλκοτέστ που έγινε στη Δήμητρα Ματσούκα, βρέθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της

«Η εντολέας μου αφέθηκε ελεύθερη όπως αναμενόταν, δεν μπορώ να σας πω για την δικογραφία καθώς δεν την ξέρω και εγώ ο ίδιος καλά καθώς επέστρεφα από την Θήβα το πρωί», είπε βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο δικηγόρος της κας Ματσούκα, Αλέξης Στεφανάκης.

«Από αυτά τα οποία η ίδια μου είπε το πρωί βλέπουμε μια συγκυρια η οποία οδήγησε στην προσωρινή σύλληψη. Για το επόμενο διάστημα έχουμε να μαζέψουμε τα έγγραφα τα οποία υπάρχουν ήδη όπως μου δήλωσε η ίδια. Θεωρώ ότι μέσα στις επόμενες ημέρες μέχρι τις 2/12 όπου έχει οριστεί η επόμενη ημερομηνία θα έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας για να αποδείξουμε την αθωότητα της. Θεωρώ ότι είχε μια παράνομη στάθμευση την Κυριακή όπου της αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας την είχε πληρώσει αλλά δεν είχε πάει να την πάρει, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, πάντα μιλάμε για την Δήμητρα για έναν άνθρωπο που είναι εξαιρετικής ποιότητας και μέσα σε όλα αυτά είναι και φίλη μου και θεωρώ ότι όλη αυτή η περιπέτεια θα τελειώσει της επόμενες ημέρες».

Και συνέχισε: «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους τους ανθρώπους, την αστυνομία που της φέρθηκε με απόλυτη ευγένεια και καλοσύνη και θεωρώ ότι έκαναν την δουλειά τους. Μην μου λέτε για ποσοστά αλκοόλ, θα τα δούμε στην πορεία, νομίζω δεν έχουν μεγάλη αξία, και πιστεύω αυτό που έχει αξία ότι αφέθηκε ελεύθερη και εξετάζουμε σημαντικό αν έχουμε τροχαίο ατύχημα, καραμπολες με αυτοκίνητα και δεν έχουμε τίποτα από όλες αυτές τις συγκυρίες και δόξα τον Θεό όλα είναι καλά έχουμε όλα τα στοιχεία κατά την δήλωση της σε εμένα και τις επόμενες ημέρες θα επιδείξουμε και την απόλυτη αθωότητα της.θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, ήμουν στην Θήβα και ήρθα άρον άρον η Δήμητρα είναι έξω τις επόμενες ημέρες θα τα έχουμε, είναι μια υπόθεση που δεν έχει κάποιο ειδικό βάρος γιατί δεν έχουμε τις δύσκολες περιπτώσεις που ακολουθούν τα τροχαία ατυχήματα, τραυματισμό, τρακαρίσματα πράγματα τα οποία είναι επιβαρυντικά ακόμα και το όριο του αλκοόλ πρέπει να σας ομολογήσω για να μην διαχέεται στην δημοσιότητα ελάχιστο πάνω από το όριο είναι δηλαδή αστεία η ποσότητα. Αν κάποιος άλλος ήταν στην θέση της κας Ματσούκα θα είχε την ίδια συμπεριφορά, δεν υπήρχε τίποτε το οποίο την διαφοροποίησε σε κάτι. Για να εξηγήσουμε μιλάμε για μια υπόθεση που δεν έχουμε σύγκρουση και τραυματισμό μιλάμε για ένα αυτοκίνητο που κινείται στην Ποσειδώνος και δεν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα νομίζω τα είπαμε, σας ευχαριστώ πολύ. Η συγγνώμη είναι πάντα δεδομένη σε κάθε άνθρωπο που κάνει μια παράνομη πράξη η οποία δεν αποδεικνύεται με τα έγγραφα τα οποία έχει στα χέρια τους. Δηλαδή μιλάμε για την Δήμητρα την ποιότητα και την καλοσύνη της Δήμητρας την ξέρουμε όλοι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο».

«Μου πήραν το δίπλωμα τον Σεπτέμβριο για παράνομο πάρκινγκ»

Δημοσιογράφος της εκπομπής Το Πρωινό επικοινώνησε νωρίτερα με τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία εξήγησε πως της πήραν το δίπλωμα τον Σεπτέμβριο για παράνομο πάρκινγκ, ενώ της αφαίρεσαν τις πινακίδες την περασμένη Κυριακή. Η ίδια άφησε εκείνη τη μέρα το αυτοκίνητο στο θέατρο και καθώς είχε ρεπό τη Δευτέρα και την Τρίτη, θέλησε να το αφήσει σπίτι της την Τετάρτη το βράδυ.

Στη συνέχεια τόνισε πως οι άνδρες της τροχαίας ήταν εξαιρετικοί.