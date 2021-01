Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ απαντά για τις προκλητικές φωτογραφίες της: Δεν τις τράβηξε ο γιος μου

Σάλος προκλήθηκε στην Βρετανία και αλλού για το ποιος έκανε την φωτογράφιση της διάσημης ηθοποιού Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ η οποία βγήκε στα χιόνια μόνο με το πανωφόρι της.

Πολλές εφημερίδες έγραψαν ότι η φωτογράφιση έγινε από τον 18χρονο γιο της και την εγκάλεσαν γι’ αυτό. Η ίδια απάντησε μέσω ανάρτησή της στο twitter γράφοντας σε ελέυθερη μετάφραση ότι δεν είναι μυστικό πως οι ταμπλόιντ για να πουλήσουν παραποιούν τα γεγονότα και πως την φωτογράφιση έκανε η 80χρονη μητέρα της.

Far be it for me to suggest the tabloids get their facts muddled, but these pics were in fact taken by my 80 year old mother. Not entirely sure if that puts minds at rest or not pic.twitter.com/yKwbAlfk9i