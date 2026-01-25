Η Ευαγγελία Μουμούρη συγκινήθηκε on air με ένα τραγούδι – Η αποκάλυψη που έκανε για το «Ριφιφί»

Η Ευαγγελία Μουμούρη μίλησε για την επιτυχημένη σειρά της Cosmote TV, «Ριφιφί» στην οποία πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν, ενώ ταυτόχρονα συγκινήθηκε στον «αέρα» ακούγοντας ένα συγκεκριμένο τραγούδι.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη το μεσημέρι της Κυριακής (25.01.2026), στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, «Καλύτερα δε γίνεται». Ενώ η Ευαγγελία Μουμούρη καθόταν στον καναπέ δίπλα στην παρουσιάστρια, με αφορμή τη δραματική σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια, «Ριφιφί», άκουσε το κομμάτι «Mama» των Queen και βούρκωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα γιατί το κάνετε αυτό; Μην το κάνετε αυτό τώρα», είπε η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα. Αμέσως η Ναταλία Γερμανού την πήρε μια σφιχτή αγκαλιά.

«Δεν είστε εντάξει. Εσύ που είσαι επάνω σε ξέρω. Ξέρω πού μένεις. Με βάψατε τόσο ωραία», πρόσθεσε δακρυσμένη η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Η Ευαγγελία είναι από τα πλάσματα που αγαπώ πολύ στον χώρο. Λίγους δεν συμπαθώ. Γνωριζόμαστε χρόνια και σε έχω στο μυαλό μου σαν αδελφή ψυχή», είπε στη συνέχεια η Ναταλία Γερμανού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για τη σειρά «Ριφιφί» που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τόνισε ότι η επιλογή της έγινε από τον Σωτήρη Τσαφούλια, με τον οποίον δεν είχαν γνωριστεί ποτέ προσωπικά.

«Όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εάν η Cosmote TV δεν έδινε τη δυνατότητα στους ανθρώπους και να φτιάξουν όλο τον κόσμο, όλο το σύμπαν. Και στη Δήμητρα Σακαλή και τον Βασίλη τον Ρίσβα να γράψουν αυτό. Και φυσικά και στον Σωτήρη τον Τσαφούλια», δήλωσε η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Ο Σωτήρης Τσαφούλιας, από το πουθενά, χωρίς να τον γνωρίζω, με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει “θέλω εσύ να κάνεις το ρόλο αυτό”. Δεν θα υπήρχαν όλα αυτά ή δεν θα υπήρχε δηλαδή το αποτέλεσμα της δουλειάς μου, αν όλα αυτά δεν υπήρχαν πριν. Και θέλω να τους ευχαριστήσω για αυτό το δώρο που μου κάνανε», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Και αν δεν το δείτε φέτος, θα το δείτε του χρόνου κάποιο κανάλι», αποκάλυψε στη συνέχεια η Ευαγγελία Μουμούρη.

«Εδώ», αποκρίθηκε η Ναταλία Γερμανού, εννοώντας τον ALPHA.

«Δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά μπορεί. Θα μπορούσε», απάντησε η γνωστή ηθοποιός.

Το «Ριφιφί» έριξε αυλαία πριν από λίγες ημέρες. Όσα πρέπει να ξέρετε για τη δυνατή υπόθεση, τις αληθινές ιστορίες και τις αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών.