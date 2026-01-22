Το «Ριφιφί» έριξε αυλαία: Η δυνατή υπόθεση, οι αληθινές ιστορίες κι οι αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αφηγείται ιστορίες στη «μικρή οθόνη» με άξονά του τον άνθρωπο. Αυτή τη σεζόν, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ένωσε τις δυνάμεις του με το συγγραφικό δίδυμο, Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρα Σακαλή και παρουσίασαν στην Cosmote TV τη σειρά «Ριφιφί».

Πηγή έμπνευσης για την υπόθεση της σειράς αποτέλεσε η «ληστεία του αιώνα» που σημειώθηκε στην Αθήνα τη δεκαετία του 1990. Και μπορεί στην πραγματικότητα οι δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι μέχρι και σήμερα, όμως στο μίνι αριστούργημα, το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που πήραν απλώς την εκδίκησή τους.

Η σειρά είχε μόλις 6 επεισόδια που το κάθε ένα ήταν καλύτερο από το άλλο και έδινε σιγά – σιγά απαντήσεις σε ερωτήματα. Πρωταγωνιστές της σειράς ήταν η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Πάνος Βλάχος, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης, οι οποίοι υποδύθηκαν τους ήρωες που κατάφεραν να κάνουν «Ριφιφί» στην τράπεζα που τους έκλεψε τα όνειρα και τη ζωή.

Στη σειρά πήραν ακόμα μέρες οι ηθοποιοί Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης και άλλοι.

Η δυνατή υπόθεση

Η πλοκή της σειράς εμπνέεται από τη θρυλική ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας το 1992, όπου οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στο θησαυροφυλάκιο σκάβοντας ένα τούνελ 25 μέτρων κάτω από την οδό Καλλιρρόης. Η σειρά ακολουθεί την προετοιμασία και την εκτέλεση αυτού του παράτολμου σχεδίου, αναδεικνύοντας τη λεπτομερή οργάνωση και τις ικανότητες των μελών της ομάδας.

Ταυτόχρονα, η ιστορία αποκτά βαθιά ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση μέσω της Όλγας, η οποία παρουσιάζεται ως ο «εγκέφαλος» πίσω από την επιχείρηση. Το κίνητρό της δεν είναι το απλό κέρδος, αλλά η προσωπική της τραγωδία και η αναζήτηση δικαιοσύνης για τον θάνατο του γιου της, Παναγιώτη, μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικό περιστατικό του 2001.