Το «Ριφιφί» έριξε αυλαία: Η δυνατή υπόθεση, οι αληθινές ιστορίες κι οι αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών

Πάνος Βλάχος και Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αφηγείται ιστορίες στη «μικρή οθόνη» με άξονά του τον άνθρωπο. Αυτή τη σεζόν, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης ένωσε τις δυνάμεις του με το συγγραφικό δίδυμο, Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρα Σακαλή και παρουσίασαν στην Cosmote TV τη σειρά «Ριφιφί».

Πηγή έμπνευσης για την υπόθεση της σειράς αποτέλεσε η «ληστεία του αιώνα» που σημειώθηκε στην Αθήνα τη δεκαετία του 1990. Και μπορεί στην πραγματικότητα οι δράστες να παραμένουν ασύλληπτοι μέχρι και σήμερα, όμως στο μίνι αριστούργημα, το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που πήραν απλώς την εκδίκησή τους.

Η σειρά είχε μόλις 6 επεισόδια που το κάθε ένα ήταν καλύτερο από το άλλο και έδινε σιγά – σιγά απαντήσεις σε ερωτήματα. Πρωταγωνιστές της σειράς ήταν η Ευαγγελία Μουμούρη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Πάνος Βλάχος, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης, οι οποίοι υποδύθηκαν τους ήρωες που κατάφεραν να κάνουν «Ριφιφί» στην τράπεζα που τους έκλεψε τα όνειρα και τη ζωή.

Στη σειρά πήραν ακόμα μέρες οι ηθοποιοί Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης και άλλοι.

Η δυνατή υπόθεση

Η πλοκή της σειράς εμπνέεται από τη θρυλική ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας το 1992, όπου οι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στο θησαυροφυλάκιο σκάβοντας ένα τούνελ 25 μέτρων κάτω από την οδό Καλλιρρόης. Η σειρά ακολουθεί την προετοιμασία και την εκτέλεση αυτού του παράτολμου σχεδίου, αναδεικνύοντας τη λεπτομερή οργάνωση και τις ικανότητες των μελών της ομάδας.

Ταυτόχρονα, η ιστορία αποκτά βαθιά ανθρώπινη και κοινωνική διάσταση μέσω της Όλγας, η οποία παρουσιάζεται ως ο «εγκέφαλος» πίσω από την επιχείρηση. Το κίνητρό της δεν είναι το απλό κέρδος, αλλά η προσωπική της τραγωδία και η αναζήτηση δικαιοσύνης για τον θάνατο του γιου της, Παναγιώτη, μια ιστορία βασισμένη σε πραγματικό περιστατικό του 2001.

Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος και Χρήστος Χατζηπαναγιώτης
Ο Πάνος Βλάχος, ο Προμηθέας Αλειφερόπουλος και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης

Οι αληθινές ιστορίες

Όχι μία αλλά δύο αληθινές ιστορίες «μπλέκονται» με μαεστρία από τους σεναριογράφους της σειράς «Ριφιφί», παρουσιάζοντας στους τηλεθεατές μία πλοκή γεμάτη συναίσθημα που παρόλο που κύριο θέμα της είναι μία ληστεία. Οι προσωπικές ιστορίες του κάθε ήρωα είναι αυτές που δίνουν νόημα σε όλες τους τις πράξεις, οι οποίοι είναι παράνομες. Οι χαρακτήρες του «Ριφιφί» δε ληστεύουν για να πλουτίσουν αλλά για να πάρουν εκδίκηση και να ζήσουν πλουσιοπάροχα και ήρεμα με τις συνειδήσεις τους. 

Δεν ξέρουμε αν τα κίνητρα των αληθινών ληστών της τράπεζας Εργασίας, είχαν τα ίδια κίνητρα, αλλά κατάφεραν στ' αλήθεια να κάνουν το «ριφιφί του αιώνα». Η ληστεία έχει στο υποκατάστημα της τράπεζας που βρισκόταν Καλλιρόης 19 στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 1992. 

Χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, κατάφεραν να παραβιάσουν 301 θυρίδες και οι αξία των κλοπιμαίων -μετρητά, κοσμήματα, ράβδοι χρυσού - να ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια δραχμές. Μάλιστα, αυτό που έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην Αστυνομία και στην κοινή γνώμη ήταν ο τρόπος που κατάφεραν οι δράστες να εισέλθουν στην τράπεζα, καθώς έσκαψαν ένα τούνελ 25 μέτρων που ξεκινούσε από την κοίτη του υπόγειου ποταμού Ιλισσού και κατέληγε στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

Παρόλο που έγιναν κάποιες συλλήψεις, η υπόθεση δεν εξιχνιάστηκε ποτέ και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Μέχρι σήμερα το «ριφιφί» παραμένει ανεξιχνίαστο και μάλιστα, το γεγονός αυτό «έπλασε» πολλά σενάρια σχετικά με την ταυτότητα των δραστών. Η σεναριολογία περιλάμβανε Ιταλούς και Ρώσους μαφιόζους, Έλληνες συνεργούς και μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων. Σημειώνεται ότι  η Τράπεζα Εργασίας δεν υπάρχει πλέον, το 2000 απορροφήθηκε από τη Eurobank.

Σκηνή από τη σειρά «Ριφιφί»
Σκηνή από τη σειρά «Ριφιφί»

Εκτός από το ριφιφί της τράπεζας Εργασίας, ακόμα μία ιστορία, ακόμα πιο άδικη και τραγική «ξεδιπλώθηκε» μέσα από τη σειρά «Ριφιφί».

Ένα μικρό αγόρι από τη Μυτιλήνη, ο Παναγιώτης Βασιλέλλης, στις 22 Σεπτεμβρίου 1999, σε ηλικία ενός έτους και οκτώ μηνών, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου: νευροβλάστωμα τετάρτου σταδίου στο δεξιό επινεφρίδιο. Το παιδί έπρεπε να μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αμερική για χειρουργηθεί και προκειμένου να σωθεί ξεκίνησε ένας πανελλήνιος έρανος.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, τα χρήματα για τη σωτηρία του παιδιού συγκεντρώθηκαν αλλά «κόλλησαν» στη Γραφειοκρατία. Η τράπεζα αρνήθηκε να αποδεσμεύσει άμεσα το ποσό που είχε συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό, επικαλούμενη γραφειοκρατικές διαδικασίες και νομικά κολλήματα.

Δυστυχώς, λόγω αυτής της καθυστέρησης, μικρός ο Παναγιώτης δεν μπόρεσε να ταξιδέψει έγκαιρα στην Αμερική και τελικά άφησε την τελευταία του πνοή το 2001. Τα επόμενα χρόνια, οι γονείς του παιδιού ξεκίνησαν έναν μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα, που τους οδήγησε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου επικαλέστηκαν το άρθρο 2 περί του δικαιώματος στη ζωή. Η υπόθεση ολοκληρώθηκε το 2023, όταν το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου. 

Στη σειρά η Ευαγγελία Μουμούρη υποδύεται, την Όλγα, μία γυναίκα που έχασε παιδί και σύζυγο και είναι ο «εγκέφαλος» της ληστε

Ευαγγελία Μουμούρη
Η Ευαγγελία Μουμούρη

Οι αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών

Kατά καιρούς οι πρωταγωνιστές της σειράς έχουν μιλήσει για το «Ριφιφί», εκφράζοντας τα συναισθήματά τους που έγιναν μέρος της ιστορίας του.

Η Ευαγγελία Μουμούρη μιλώντας στο Μarie Claire, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, είχε αποκαλύψει ότι η Όλγα ήταν ο εγκέφαλος της ληστείας.

«Επειδή έχουμε κοινή έχθρα απέναντι στη συγκεκριμένη τράπεζα, είμαστε στην ίδια βάρκα, έρχονται όλοι στο ραντεβού που κλείνω», είχε αποκαλύψει ακόμα για την πλοκή.

Επίσης είχε μιλήσει και για τη γυναίκα που υποδύεται αναφέροντας: «Είναι μια υπαρκτή γυναίκα, θα τη συναντήσω μόλις τελειώσουμε τα γυρίσματα».

«Αυτό που μου άρεσε πολύ είναι το ότι έκανα παρέα με τα αγόρια λες και είμαι η δασκάλα τους, η μεγάλη τους αδερφή. Έκαναν συνεχώς φασαρία, μιλούσαν μεταξύ τους, κι εγώ ήμουν λίγο στην απέξω και τους έλεγα, ακούστε λίγο, να μιλήσουμε. Ό,τι ακριβώς γίνεται στη σειρά έγινε και στο γύρισμα, γιατί τα αγόρια μεταξύ τους είναι τόσο χαριτωμένα, με αφέλεια, με παιδικότητα, το απόλαυσα πάρα πολύ αυτό. Νομίζω και ο χαρακτήρας μου το απόλαυσε, η συναναστροφή της Όλγας με τα αγόρια τής ελάφρυναν λίγο τη ζωή», είχε δηλώσει ακόμα.

Για τη σειρά έχει μιλήσει και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

«Το ότι έπαιξα σ' αυτή την ιστορία με αγγίζει προσωπικά. Με όλους αυτούς τους υπέροχους ηθοποιούς, με ένα ωραίο σενάριο, με ένα καταπληκτικό σκηνοθέτη, με ένα καταπληκτικό φωτιστή. Αυτό με αγγίζει. Ο Μανώλης επέλεξε να μπει στο σχέδιο της Όλγας γιατί όλα γύρω του γκρεμιζόντουσαν, δεν υπήρχε φως από πουθενά... και... είπε να κάνει τη βουτιά, να κάνει το σάλτο μορτάλε», είπε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για τον ήρωα που ενσαρκώνει στη σειρά.

 
 
 
 
 
«Όλους τους ρόλους όταν ξεκινάμε να τους μελετάμε και μετά να τους παίζουμε στοιχεία του εαυτού μας χρησιμοποιούμε. Δε συνηθίζω να κρατάω στοιχεία απ' τους ρόλους. Ελπίζω ότι κάθε ρόλος μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι στο να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δηλαδή όταν αντιλαμβάνεσαι ότι μπορείς να είσαι όλα, αυτό σε κάνει πιο καλό άνθρωπο», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη στην Cosmote TV.

Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 το «Ριφιφί» ολοκληρώθηκε και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που έπαιξε τον ρόλο του Νίκου, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, μεταφέροντας τους θαυμαστές του στα παρασκήνια της σειράς.

 
 
 
 
 
Τέλος, ο σκηνοθέτης της σειράς, Σωτήρης Τσαφούλιας, έχει δηλώσει: «Η μυθοπλασία δεν δίνει οδηγίες. Δείχνει με την ασφάλεια του ψέματος πόσο σκοτεινά είναι τα μονοπάτια και πόσο, ακόμα και στο μεγαλύτερο σκοτάδι, υπάρχει ένα φως. Φτάνει να αλλάξουμε την οπτική μας απέναντι στα πράγματα».

