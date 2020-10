Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ξαναχτυπά: “Όταν ο παρτενέρ σου είναι κομπλεξικός, πώς να πας μπροστά…”

Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ο Τριαντάφυλλος αποτελούν το πρώτο ζευγάρι που αποχώρησε από το Just the 2 of us, μιας και δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν το κοινό με την εμφάνισή τους.

Μετά την αποχώρησή τους, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και ο Τριαντάφυλλος βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου “Έλα Χαμογέλα“, με εκείνη να αποκαλύπτει ότι αν μπορούσε να επιλέξει ξανά έναν παρτενέρ δεν θα επέλεγε τον Τριαντάφυλλο αλλά τον Χρήστο Χολίδη, καθώς εκείνος θα μπορούσε να την πλαισιώσει καλύτερα.

Η πρώην παίκτρια του “My Style Rocks” ανέφερε ακόμα ότι δεν είχε χημεία με τον Τριαντάφυλλο και δεν ταίριαζαν σαν άνθρωποι.

Δείτε στο TLIFE το νέο ξέσπασμα της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου…