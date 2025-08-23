Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τη μητέρα της: «Κάθε φορά που φοράω τα κοσμήματά μου, σκέφτομαι εκείνη»

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε μια νοσταλγική ανάρτηση για τη μητέρα της. Η παρουσιάστρια και μοντέλο περιέγραψε με τρυφερότητα τις αναμνήσεις της από τα παιδικά της χρόνια και τον τρόπο που η μαμά της τη φρόντιζε.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γύρισε πίσω το χρόνο στο μυαλό της και θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια, που είχαν τη σφραγίδα της μητέρας της.

«Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή, τον ήχο της μαμάς μου κάθε φορά που πλησίαζε κοντά μου. Την πρόδιδαν πάντα δύο πράγματα: τα τακουνάκια της και τα βραχιόλια της. Φορούσε μόνο στο ένα της χέρι πολλά βραχιόλια, κυρίως ασημένια, αλλά και χρυσά. Κανένα δεν ήταν ίδιο με το άλλο, όλα διαφορετικά, μοναδικά.

Κάθε Σάββατο ερχόταν στο σπίτι μας η κοσμηματοπώλης. Όπως πήγαιναν παλιά σε κάποια σπίτια και πουλούσαν τάπερ, έτσι στα δικά μας έφερνε βραχιόλια και σκουλαρίκια! Η κυρία λοιπόν έστρωνε τα κοσμήματά της και η μαμά μου γέμιζε το χέρι της μέχρι επάνω. Πάντα όμως έπαιρνε κι από ένα μικρό δωράκι για εμάς: ένα βραχιόλι για την αδερφή μου, σκουλαρίκια ή κολιέ για μένα.

Κι από τη Δευτέρα ξεκινούσε το πιο όμορφο πράγμα: Όποια συναντούσε τη μαμά μου – φίλη της ή όχι – της έλεγε πόσο όμορφα ήταν τα βραχιόλια της. Και τότε η μαμά μου έβγαζε κάθε φορά ένα και το χάριζε. Μέχρι το Σάββατο το χέρι της είχε σχεδόν αδειάσει… κι ύστερα, το απόγευμα, ερχόταν πάλι η κυρία και το ξαναγέμιζε. Έτσι άρχιζε ξανά και ο ήχος της. Κάθε φορά που φοράω τα κοσμήματά μου, σκέφτομαι εκείνη».

Την ανάρτηση συνόδευσε με φωτογραφίες της από τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά. Σε μία από αυτές, ξεχωρίζει και το εντυπωσιακό μονόπετρο που της έδωσε ο σύντροφός της, Γιάννης Καραβασάνης.

«Σκόπευα να ανακοινώσω τον αρραβώνα μου; Πίστευα όχι. Αλλά να ‘μαστε! Πιάστηκα στα πράσα on camera καθ’ οδόν προς το στούντιο, και ήθελα να κρυφτώ, αλλά η χαρά δεν με άφησε. Οπότε πριν το δείτε να παίζει, σας το λέω εγώ πρώτη! Και ναι, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το “πότε θα γίνει ο γάμος;” game. Ραφτείτε», είχε γράψει για τον αρραβώνα της στο Instagram την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2025.