Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει χαμογελαστή στους Λειψούς και απολαμβάνει τις διακοπές της

Τις διακοπές της στα Δωδεκάνησα απολαμβάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και μοιράζεται τις στιγμές χαλάρωσης με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μετά την Πάτμο, την οποία επισκέφτηκε τον Δεκαπενταύγουστο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έβαλε πλώρη για τους Λειψούς και ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί.

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«Λειψοί ‘26», έγραψε απλά στην ανάρτησή της το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM, που συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της στα νησιά του Αιγαίου.

Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε σε πανηγύρι στην Πάτμο και διασκέδασε με την ψυχή της.

Στο πανηγύρι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε για να χορέψει και έβγαλε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε σε ανάρτησή της στο Instagram. Η Πάτμος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα της νησιά. Ένα μέρος που έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν.