Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ο χορός, οι πόζες και τα χαμόγελα της παρουσιάστριας σε πανηγύρι στην Πάτμο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Η Πάτμος ήταν το νησί που επέλεξε για να αποφορτιστεί και όπως δείχνουν οι εικόνες που δημοσιεύει κατά διαστήματα, περνάει υπέροχα με την παρέα της. Το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου, η παρουσιάστρια του GNTM βρέθηκε σε πανηγύρι και διασκέδασε με την ψυχή της.

Στο πανηγύρι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε για να χορέψει και έβγαλε μια σειρά από φωτογραφίες που δημοσίευσε σε ανάρτησή της στο Instagram. Η Πάτμος είναι ένα από τα πιο αγαπημένα της νησιά. Ένα μέρος που έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν.

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Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από το πανηγύρι, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους την ατμόσφαιρα της βραδιάς. Παραδοσιακή μουσική, χορός και πολύ κέφι συνέθεσαν το σκηνικό, με την ίδια να απολαμβάνει μια αυθεντική καλοκαιρινή βραδιά στην Πάτμο.

Όπως έχει αναφέρει και η ίδια, στις διακοπές της βρίσκει χρόνο για ηρεμία, διάβασμα και ξεκούραση μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό. Η απόδραση στην Πάτμο ήρθε αμέσως μετά το τέλος των γυρισμάτων του GNTM, στον νέο κύκλο του οποίου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έχει διπλό ρόλο, καθώς θα βρίσκεται τόσο στην παρουσίαση όσο και στην κριτική επιτροπή.

Τα νέα επεισόδια του GNTM αναμένεται να προβληθούν τον Σεπτέμβριο του 2026 με τους συντελεστές της παραγωγής να περιμένουν υψηλές «πτήσεις» στους πίνακες της τηλεθέασης.