Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκαθαρίζει μετά τις φήμες χωρισμού: «Εδώ δεν παρεξηγώ άλλα κι άλλα που διαβάζω»

Μερικές μόλις ώρες μετά τη βάφτιση της κόρη της, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά, η Ιωάννα Μαλέσκου δημοσίευσε ένα μήνυμα όλο νόημα, καθώς εδώ και μερικές ημέρες έχει κυκλοφορήσει μία φήμη ότι το ζευγάρι έχει πάρει χωριστούς δρόμους.

Μάλιστα, φέρεται οι δύο σύζυγοι στη διάρκεια του μυστηρίου που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (07.09.2025) να είχαν μία απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που σχολιάστηκε και στα media. Την Τρίτη η Ιωάννα Μαλέσκου αποφάσισε να αναφερθεί εμμέσως – πλην σαφώς – στα όσα έχουν γραφτεί για εκείνη και τον φημολογούμενο χωρισμό της.

«Καταλαβαίνετε ότι θα σπαμάρω για λίγες μέρες ακόμα το feed σας, με στιγμές από τη βάπτιση της μικρούλας μας. Τι όχι; Όποιος δεν μπορεί να το αντέξει, ας κάνει σίγαση, block, unfollow. Δεν παρεξηγώ.

Εδώ δεν παρεξηγώ άλλα κι άλλα που διαβάζω – που, μεταξύ μας, θα έπρεπε να είναι “αμήχανο” και “άβολο” για εκείνους/εκείνες που τα γράφουν, όχι για εμένα που τα διαβάζω.

Κι όπως λέει και μια φίλη “κάτι δικά μου”.

Κι όπως λέω εγώ “ό,τι είναι τώρα”», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram η Ιωάννα Μαλέσκου.

Σημειώνεται ότι η κορούλα της Ιωάννας Μαλέσκου και του Κωνσταντίνου Δανιά είναι 2,5 ετών και πήρε το όνομα Μαρίλια. Η βάφτιση έγινε σε στενό κύκλο, ενώ η παρουσιάστρια μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα στο Instagram.