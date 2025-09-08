Ιωάννα Μαλέσκου – Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάφτιση της κόρης τους και οι καλεσμένοι στη λαμπερή δεξίωση

Ιωάννα Μαλέσκου και Κωνσταντίνος Δανιάς υποδέχτηκαν τους καλεσμένους στη βάφτιση της κόρης τους και αμέσως μετά παρέθεσαν δεξίωση για να τους τιμήσουν. Όλα ήταν όπως είχαν κανονίσει οι γονείς, σε μια από τις πιο ξεχωριστές μέρες τόσο της δικής τους ζωής όσο και του παιδιού τους.

Η μικρή, που είναι δυόμιση ετών, πήρε το όνομα Μαρίλια σε ένα μυστήριο που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως επιθυμούσαν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Κωνσταντίνος Δανιάς. Η βάφτιση έγινε σε οικογενειακό και φιλικό κύκλο, με την παρουσιάστρια και τον εκπαιδευτή σκύλων να φροντίζουν κάθε λεπτομέρεια ώστε η ημέρα να μείνει αξέχαστη.

Αμέσως μετά την τελετή, ακολούθησε δεξίωση σε κτήμα, όπου παρευρέθηκαν και πολλοί συνεργάτες και φίλοι της Ιωάννας Μαλέσκου από τον χώρο της τηλεόρασης. Οι πρώτες φωτογραφίες που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι στα social media αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση της στιγμής.

Ανάμεσά στους καλεσμένους βρέθηκαν η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Έλενα Χριστοπούλου, ο Στέλιος Κουδουνάτης, η Άννα Ζηρδέλη και άλλοι πολλοί.

Όλα αυτά την ώρα που έχει αναπτυχθεί φημολογία για κρίση στη σχέση των γονέων της μικρής. Ούτε η Ιωάννα Μαλέσκου ούτε ο Κωνσταντίνος Δανιάς έχουν τοποθετηθεί δημόσια, αφήνοντας το τοπίο θολό και τα σενάρια να φουντώνουν.

Η επιλογή των δυο τους να σιωπούν, τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο τα σενάρια, καθώς σε κάθε δημόσια εμφάνιση εντοπίζονται σημάδια που ως επί το πλείστον ερμηνεύονται σαν να υπάρχει κρίση στην μεταξύ τους σχέση.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι επειδή γενικότερα η σχέση του Κωνσταντίνου Δανιά με τα media δεν είναι και τόσο θερμή, η Ιωάννα Μαλέσκου το σέβεται, για αυτό και όταν είναι μαζί, εκείνη αποφεύγει τις δηλώσεις πόσο μάλλον τις τρυφερότητες μπροστά στον φακό.