Η Ιωάννα Παλιοσπύρου συγκινεί: Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου ξανά γιατί με κράτησε ζωντανή

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, σημειώνοντας ότι κατάφερε να αγαπήσει ξανά το σώμα της, δίνοντας δύναμη στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η νεαρή γυναίκα που έγινε διάσημη όταν δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου 2020, έξι χρόνια αργότερα έχει καταφέρει να κοιτάζει μόνο μπροστά και να οραματίζεται το μέλλον της. Η Ιωάννα Παλιοσπύρου το Σάββατο (18.04.2026) έκανε μία εξομολογήση στο Instagram τονίζοντας ότι αγαπάει το σώμα της γιατί την κράτησε ζωντανή.

Αυτή είμαι εγώ! Έμαθα να αγαπάω το σώμα μου ξανά… όχι γιατί είναι “τέλειο”, αλλά γιατί με κράτησε ζωντανή. Ελπίζω να σε αγαπάς, με τις μοναδικές ατέλειες σου. “Υπάρχει ένα διαφορετικό είδος ομορφιάς όταν μια γυναίκα νιώθει ασφαλής με τον εαυτό της”. Ήσυχη. Δυναμική. Αμετανόητη. Αυτή είμαι», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Παλιοσπύρου, δημοσιεύοντας μία σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι που έκανε στις Μαλδίβες.

«Προσπαθώ και βελτιώνομαι, χρόνο με τον χρόνο, όσον αφορά τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές όμορφες ιδέες και κάποια σχέδια που σχεδόν ολοκληρώνονται και φτάνουν στο στόχο, όπως είναι το βιβλίο μου.

Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το ‘χω αναλάβει προσωπικά εγώ. Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω μελλοντικά αν αυτό μπορώ να το έχω και αν μπορώ να πω το ίδιο για το μέλλον», είχε αναφέρει η Ιωάννα Παλιοσπύρου σε πρόσφατη συνέντευξη της.