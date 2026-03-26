Ιωάννα Παλιοσπύρου: Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, έχω αναλάβει προσωπικά τις θεραπείες και τις επεμβάσεις μου

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε για τη συνέχιση των επεμβάσεων στο εξωτερικό αλλά και για τα όνειρα που έχει για το μέλλον.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha και αυτές προβλήθηκαν το πρωινό της Πέμπτης (26.03.2026).

«Προσπαθώ και βελτιώνομαι, χρόνο με τον χρόνο, όσον αφορά τη σχέση μου με τον εαυτό μου και τη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Έχω πάρα πολλές όμορφες ιδέες και κάποια σχέδια που σχεδόν ολοκληρώνονται και φτάνουν στο στόχο, όπως είναι το βιβλίο μου», εκμυστηρεύτηκε αρχικά

«Φυσικά συνεχίζεται το κομμάτι των θεραπειών και των επεμβάσεων. Πηγαίνω πλέον στο εξωτερικό, στο Λονδίνο όπου τα κόστη, όταν μιλάμε για εξωτερικό, πολλαπλασιάζονται. Όλα αυτά τα χρόνια, όμως, δεν μπόρεσα να βρω κάποιον με εμπειρία πάνω στο δικό μου πρόβλημα, αυτός είναι κυρίως που πηγαίνω στο εξωτερικό».

«Δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος, αυτή τη στιγμή είναι κάτι που το ‘χω αναλάβει προσωπικά εγώ. Δόξα τω Θεώ, προς το παρόν, βρίσκω τους τρόπους, αλλά δεν ξέρω μελλοντικά αν αυτό μπορώ να το έχω και αν μπορώ να πω το ίδιο για το μέλλον», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ιωάννα Παλιοσπύρου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη