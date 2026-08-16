Η Ιωάννα Τούνη αποχαιρέτησε τις Μαλδίβες μετά τα γενέθλιά της: Το άλμπουμ από το εξωτικό ταξίδι με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε τις εξωτικές Μαλδίβες για να γιορτάσει φέτος τα 33α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που αγαπά. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας πέρασε μερικές ημέρες σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, γεμάτο θάλασσα, ήλιο και χαλαρές οικογενειακές στιγμές.

Ανήμερα των γενεθλίων της, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να κάνει και έναν μικρό προσωπικό απολογισμό, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους σκέψεις για τη νέα χρονιά της ζωής της. «Δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη», έγραψε μεταξύ άλλων η influencer.

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Λίγο πριν ολοκληρωθεί το ταξίδι της, επέστρεψε στο Instagram με ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ, συγκεντρώνοντας μερικές από τις αγαπημένες της εικόνες από τις ημέρες που πέρασε στις Μαλδίβες.

«Παράδεισος βρέθηκε #maldives», έγραψε χαρακτηριστικά στη νέα της ανάρτηση, με τις εικόνες να είναι γεμάτες από εξωτικές παραλίες και καταγάλανα νερά.

Φυσικά, από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν θα μπορούσε να λείπει ο γιος της, Πάρης. Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε στιγμιότυπα μαζί του, αλλά και με τον σύντροφό της και αγαπημένα της πρόσωπα που βρέθηκαν μαζί της στο ταξίδι.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου ήρθε η ώρα της επιστροφής. Η Ιωάννα Τούνη αποχαιρέτησε τις Μαλδίβες και πήρε τον δρόμο για τη Θεσσαλονίκη, κλείνοντας έτσι ένα ξεχωριστό ταξίδι γενεθλίων με πολλές εικόνες και αναμνήσεις.