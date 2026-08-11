Η Ιωάννα Τούνη έκανε απολογισμό ζωής: Κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη

Μία νέα ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά της έκανε η Ιωάννα Τούνη και αναφέρθηκε στα μαθήματα που έχει πάρει στη ζωή της εδώ και 33 χρόνια.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε την Τρίτη (11.08.2026) αρκετές φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων που έκανε τη Δευτέρα στις Μαλδίβες, όπου ταξίδεψε με τον σύντροφό της, τον γιο της και την παρέα της. Η Ιωάννα Τούνη, κάνοντας απολογισμό ζωής, τόνισε ότι κατάλαβε πως δεν χρειάζεται να τα έχει όλα λυμένα για να είναι ευτυχισμένη.

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«Και κάπως έτσι, έγινα 33.

Με περισσότερα “έμαθα”, λιγότερα “φοβάμαι” και πολύ περισσότερα “δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος”.

Έχω πράγματα που στα 23 μου δεν ήξερα καν ότι θα αποκτήσω: ανθρώπους που αγαπώ, εμπειρίες που με άλλαξαν, στιγμές που δεν θα αντάλλαζα με τίποτα και μια πολύ καλύτερη σχέση με τον εαυτό μου.

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Και αν κάτι κατάλαβα μεγαλώνοντας, είναι πως δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη.

Αρκεί να ξέρεις ποια είσαι, τι θέλεις και να μη φοβάσαι να αλλάξεις ό,τι δεν σου ταιριάζει πια.

So… here’s to 33.

Στα καινούργια ταξίδια, στα μεγάλα σχέδια, στους ανθρώπους που θα έρθουν, σε αυτούς που θα μείνουν και σε όλα αυτά που δεν έχω ιδέα ακόμα ότι με περιμένουν», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτηση που έκανε για τα γενέθλιά της.

Τη Δευτέρα που ήταν η μέρα των γενεθλίων της, ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης έστειλε στην Ιωάννα Τούνη τρυφερές ευχές δημοσίως.

Εν τω μεταξύ μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη το βράδυ της Κυριακής, καθώς ενώ ετοιμαζόταν να κοιμηθεί οι φίλοι της τής έκαναν πάρτι. Μερικές ώρες αργότερα η γνωστή influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε με επισημότητα την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής της.