Η Ιωάννα Τούνη ευχήθηκε δημοσίως στον γιο της, Πάρη, για τα γενέθλιά του: Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις

«Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη», είπε ακόμα
Ιωάννα Τούνη
H Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Τα γενέθλιά του είχε χθες, Παρασκευή (09.01.2026) ο γιος που απέκτησαν πριν από τρία η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου!

Η γνωστή influencer, η οποία φέτος δεν είχε δίπλα της τον μονάκριβο Πάρη της την ξεχωριστή αυτή ημέρα της ζωής του και το είχε αναφέρει με παράπονο δημοσίως, θέλησε να κάνει μία ανάρτηση το μεσημέρι του Σαββάτου. Έτσι, η Ιωάννα Τούνη εξέφρασε  τα βαθιά συναισθήματα που τρέφει για το παιδάκι της. 

«Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου υπέρτατη! Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου!

Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή την στιγμή βρίσκομαι στο ταξί – καθοδόν για το αεροδρόμιο – και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου!

Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η μαμά», έγραψε στην ανάρτησή της η Ιωάννα Τούνη.

H φωτογραφία που μοιράστηκε απέσπασε πολλά likes αλλά και ευχές για τα γενέθλια του μικρού Πάρη που έγινε τριών ετών.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμένα, γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου.

Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι συναισθηματική πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια, γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», είχε πει βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη.

