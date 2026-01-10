Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου και είναι Αθήνα με τον μπαμπά του» λέει βουρκωμένη

Την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της με τη γέννηση του γιου της, Πάρη, τον οποίο απέκτησε από τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ζούσε η Ιωάννα Τούνη πριν από ακριβώς τρία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2026, πλέον, σχεδόν όλα είναι διαφορετικά.

Την Παρασκευή (09.01.2026), η Ιωάννα Τούνη «ανέβασε» στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, αναφερόμενη στον γιο της, που έκλεισε τα τρία, αλλά τα γιόρτασε στην Αθήνα με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Η πασίγνωστη influencer μοιράστηκε τη συγκίνησή της με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς βρέθηκε χωριστά από τον Πάρη αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα.

«Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για εμένα, γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου», λέει στο βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram, φανερώνοντας τη συναισθηματική της φόρτιση.

Το γεγονός ότι ο γιος της πέρασε αυτή την ημέρα με τον πατέρα του, μπορεί να έχει στεναχωρήσει την Ιωάννα Τούνη, ωστόσο αναγνωρίζει ότι αυτό προβλέπει η συνεπιμέλεια.

«Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι συναισθηματική πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια, γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο».

«Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει 4 ετών που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα στη Θεσσαλονίκη», είχε πει πρόσφατα η κορυφαία influencer.