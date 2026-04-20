Η Ιωάννα Τούνη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της: Δεν υπάρχει ούτε μια μέρα που να μη σε σκεφτώ

Η σχέση που είχε αναπτύξει η Ιωάννα Τούνη με τη μητέρα της ήταν στενή και δυνατή. Η απώλειά της στις 22 Απριλίου του 2022 είχε συντρίψει την επιχειρηματία. Όπως έγραψε 4 χρόνια μετά, δεν περνάει ούτε μια μέρα που να μην σκεφτεί τη γυναίκα που την έφερε στον κόσμο. Εκείνη που υπήρξε στήριγμα για την ίδια, στις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Το βράδυ της Κυριακής 19 Απριλίου η Ιωάννα Τούνη αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει στο παρελθόν με τη μητέρα της και τη συνόδευσε γράφοντας: «Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια… Κι όμως, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ μανούλα. Όσοι έχετε τη μαμά σας δίπλα σας, αγαπήστε τη λίγο παραπάνω σήμερα. Πείτε της ένα “σ’ αγαπώ” χωρίς λόγο. Αγκαλιάστε τη λίγο πιο σφιχτά. Είστε πραγματικά τυχεροί!».

Η μητέρα της Ιωάννα Τούνη έφυγε από τη ζωή στις 19 Απριλίου 2022, τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Η απώλειά της προκάλεσε βαθιά θλίψη στην ίδια, η οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές δημόσια στον ισχυρό δεσμό που τις ένωνε.

Αιτία θανάτου ήταν ο καρκίνος, με τον οποίο η μητέρα της έδινε μάχη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τότε, η Ιωάννα Τούνη συχνά μοιράζεται σκέψεις και συναισθήματα για εκείνη, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της μέσα από προσωπικές αναρτήσεις και δημόσιες αναφορές.

Η αυλαία της δίκης για το revenge porn, ήταν αυτή που περίμενε η Ιωάννα Τούνη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο κατηγορούμενο ποινή τριών ετών με αναστολή. Του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση των κατηγορουμένων να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής τους.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή τους, τονίζοντας ότι κατείχαν και διέδιδαν προσωπικά δεδομένα της Ιωάννας Τούνη, χωρίς τη συγκατάθεσή της, με σκοπό να προσβάλουν βάναυσα την προσωπικότητά της. Το βίντεο φέρεται να είχε τραβηχτεί το 2017 και να κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο χρόνια αργότερα, προκαλώντας τεράστιο κύμα δημοσιότητας και ηθική βλάβη στην ίδια, όπως έκρινε το δικαστήριο.

Η Ιωάννα Τούνη είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν ήθελε χρήματα από τους κατηγορούμενους. Στόχος της, ήταν μέσα από τη δική της περιπέτεια, να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε κάθε γυναίκα που βίωσε ή εξακολουθεί να βιώνει ανάλογα βασανιστικά αδιέξοδα.