Η Ιουλία Καλλιμάνη έδωσε εξηγήσεις για το νέο περιστατικό με τα «γαλλικά»: Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου

«Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη», τόνισε η τραγουδίστρια
Ιουλία Καλλιμάνη
Η Ιουλία Καλλιμάνη / NDP PHOTO

Εξηγήσεις για το νέο περιστατικό που σημειώθηκε με «πρωταγωνίστρια» την Ιουλία Καλλιμάνη και θαμώνα στο κέντρο που τραγουδούσε, το οποίο την ενόχλησε θέλησε να δώσει η τραγουδίστρια. Αυτή τη φορά κάποιος πελάτης της πέταξε λουλούδια με νερό.

Στο βίντεο που έγινε viral, η Ιουλία Καλλιμάνη την ώρα που τραγουδούσε δέχτηκε πλήθος λουλουδιών, τα οποία της έβρεξαν το πρόσωπο, γεγονός το οποίο φάνηκε ότι την εκνεύρισε. Το βράδυ της Παρασκευής (26.12.2025) η τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, διευκρινίζοντας ότι θα δείχνει σεβασμό σε όποιους τη σέβονται. 

«Θα ήθελα να εκφράσω την ενόχλησή μου για το περιστατικό όπου μου πετάχτηκαν λουλούδια στο πρόσωπο. Αυτή η κίνηση δεν δείχνει σεβασμό και με αναγκάζει να αντιδρώ με τρόπο που δεν θα ήθελα. Όσο με σέβεστε, θα σας σέβομαι, και η αμοιβαιότητα του σεβασμού είναι απαραίτητη.

Αυτή η κατάσταση με αναγκάζει να μην συμπεριφέρομαι όπως θα ήθελα, και ελπίζω να το κατανοήσουμε αυτό. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο και να μην χρειαστεί να βρεθώ ξανά σε παρόμοια θέση», έγραψε η Ιουλία Καλλιμάνη.

Ιουλία Καλλιμάνη
Η ανάρτηση της Ιουλίας Καλλιμάνη

Στην επεισοδιακή βραδιά που είχε η Ιουλία Καλλιμάνη είπε στον θαμώνα που της πέταξε τα λουλούδια: «Να σου πω, ψιτ εσύ, μου πετάς λουλούδια με νερό; Στο πρόσωπό μου;. Εεε τον μ@@@@α».

@kokkinos.a Ντάξει μετά τα βρήκανε!@iouliakallimani_OFFICIAL @Αναδρομές #fy #foryou #viral #mamaioulia #anadromeslive ♬ πρωτότυπος ήχος – Άρης Κόκκινος

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό η Ιουλία Καλλιμάνη είχε ένα παρόμοιο περιστατικό με θαμώνα.

