Η Ιουλία Καλλιμάνη νευρίασε ξανά με θαμώνα: Της πέταξε νερό και τον έβρισε – «Εεε τον μ@@@@α»

Άλλη μία επεισοδιακή βραδιά είχε η Ιουλία Καλλιμάνη στο κέντρο που τραγουδούσε. Αυτή τη φορά πελάτης της πέταξε λουλούδια συνοδευόμενα από νερό με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να νευριάσει… και όχι άδικα.

Στο βίντεο που έγινε ξανά viral φαίνεται η Ιουλία Καλλιμάνη να τραγουδά όταν ξαφνικά δέχεται πλήθος λουλουδιών. Στα πλάνα διακρίνονται καθαρά οι σταγόνες νερού με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να σταματήσει και να σκουπίσει το πρόσωπό της.

Παίρνει βαθιά εισπνοή και αποφασίζει να πλησιάσει τον πελάτη και να του κάνει παρατήρηση.

«Να σου πω, ψιτ εσύ, μου πετάς λουλούδια με νερό; Στο πρόσωπό μου;», του λέει ενώ βρίσκεται από πάνω του στην πίστα.

Στη συνέχεια φεύγει, απομακρύνει το μικρόφωνο από το στόμα της και φαίνεται να πετά «γαλλικά»: «εεε τον μ@@@@α».

Πριν από λίγο διάστημα η Ιουλία Καλλιμάνη είχε ένα παρόμοιο περιστατικό με θαμώνα.

Τότε ο πελάτης της είχε πει μία προσβλητική μαντινάδα με αποτέλεσμα η τραγουδίστρια να τον βρίσει μπροστά σε όλους.

«Και σε παίρνουν π@@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», ακούστηκε να λέει ο άγνωστος άντρας με την ίδια να απαντά:

«Εμένα βρε μ@@@@@ βρήκες τώρα; Βρε δε γ@@@@@@@ λέω εγώ από τον κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα π@@@@ και το μπαούλο. Άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@@ είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».