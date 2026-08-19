Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο: «Ντρέπομαι για πολλά που είμαι Ελληνίδα και το λέω με πόνο ψυχής»

Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και σε βίντεο που δημοσιοποίησε μίλησε τόσο για την περιπέτεια υγείας που πέρασε, όσο και για τις αλλαγές στην Παραλιακή, που δεν της αρέσουν καθόλου. Έκανε λόγο για εικόνες ντροπής, χαρακτήρισε «έκτρωμα» τον ουρανοξύστη στο Ελληνικό και ανέφερε πως αν ήταν 20 χρόνια νεότερη θα επέλεγε να ζήσει στο εξωτερικό.

Η Καίτη Φίνου πήρε εξιτήριο από το Ασκληπιείο Βούλας, το βράδυ της Τρίτης 18 Αυγούστου του 2026. Είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με αφόρητους πόνους. Όπως ανέφερε, με την κατάλληλη αγωγή των γιατρών, άρχισε να αισθάνεται καλύτερα και πήρε τον δρόμο της επιστροφής για το σπίτι της.

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Στο βίντεο που δημοσιοποίησε, η Καίτη Φίνου ανέφερε: «Πήγα εχθές με ασθενοφόρο, με το ΕΚΑΒ δηλαδή στο Ασκληπιείο Βούλας. Ξέρετε ότι όταν σε ξαπλώνουν στο κρεβάτι έχει δύο παράθυρα στην πόρτα που βλέπεις, δεν μπορούσα να δω πολλά πράγματα αλλά επειδή η παραλιακή μου είχε λείψει πολλά πολλά χρόνια, όταν μπήκαμε στην παραλιακή και επειδή ήταν άδειοι οι δρόμοι, το κατάλαβα από αυτό το μικρό παράθυρο. Σαφώς δεν μπορούσα να σηκωθώ από τους πόνους να δω θάλασσα εκείνη την ώρα. Και έτσι μου αρκούσε που έβλεπα τις άκρες των δέντρων όπου κάποια στιγμή έπαψαν να υπάρχουν δέντρα και βλέπω ένα έκτρωμα. Απορώ πώς δεν ξεσηκώθηκαν όλοι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών εκεί που μένουν, να ξεσηκωθούν γι’ αυτό το πράγμα που ξεφύτρωσε ξαφνικά – που κανονικά θα έπρεπε όλη η Αθήνα, για να μην πω όλοι οι Έλληνες. Δεν ξέρω πώς έγινε μέσα στο Ελληνικό. Μιλάω για τον ουρανοξύστη το οποίο είναι το μαύρο του το χάλι. Μέσα σε αυτή την ομορφιά που είχαμε και πού θαυμάζαμε τόσα χρόνια. Δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Σταμάτησα και να πονάω και έκανα ένα μίνι βιντεάκι όσο προλάβαινα όπως πήγαινε το ΕΚΑΒ, ήταν τόσο μεγάλος ο θυμός μου».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή προς το σπίτι της μετά το εξιτήριο: «Στην επιστροφή όταν πια πήρα την κατάλληλη αγωγή, σταμάτησαν λίγο οι πόνοι, για να γυρίσω πίσω με ΕΚΑΒ ήταν λίγο δύσκολο, υπήρξαν πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα από ό,τι άκουγα οπότε…

Έπρεπε να πάρω ταξί. Ντάξει τώρα το πώς μπήκα, το πώς βγήκα είναι άλλο πράγμα, σημασία έχει ότι τον παρακάλεσα να πάμε από παραλιακή γιατί θα ερχόμουν στο Σπίτι του Ηθοποιού που είναι Κάτω Πατήσια. Έτυχα σε έναν άνθρωπο και ξαφνικά άρχισα να βλέπω από τη μεριά που ήταν τα παλιά μπουζούκια, τα παλιά κλαμπ, οι παλιές ντίσκο διώροφες μεζονέτες, πολυκατοικίες. Λέω τι είναι όλα αυτά; Πήγαινε για χιλιομετρική απόσταση μεγάλη και μου λέει αυτά είναι σπίτια που έχουν αγοράσει ήδη. Δεν με ένοιαζε καθόλου αν τα έχουν αγοράσει, αν θα τα αγοράσουν, αν τα έχουν νοικιάσει, αν θα τα νοικιάσουν, εμένα αυτό που ξαφνικά σκέφτηκα…

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Να μην μιλήσουμε ότι εκεί πέρα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χτίσματα, από τη μεριά της παραλίας, γιατί η παραλία θα έπρεπε να είναι για όλους τους Αθηναίους, για όλους τους Έλληνες, θύμωσα γιατί αυτές οι παραλίες θα γίνουν σίγουρα ιδιωτικές, αποκλείεται να αφήσουν να περάσει κόσμος απλός, απλός κόσμος που θέλει να κάνει το μπάνιο του χωρίς να θέλει να πληρώσει κάποια πλαζ».

Κλείνοντας, η ηθοποιός εξέφρασε την αγανάκτησή της και τόνισε πως δεν της αρέσει να βλέπει τη φυσική ομορφιά να καταστρέφεται με αυτόν τον τρόπο: «Ντρέπομαι για πολλά πια, ντρέπομαι για πολλά που είμαι Ελληνίδα και το λέω με πόνο ψυχής γι’ αυτά που βλέπω και γίνονται. Ακόμη μία φορά ντράπηκα, θύμωσα και τώρα είναι που αν ήμουν 20 χρόνια νεότερη θα είχα φύγει και θα είχα πάει εξωτερικό, οπουδήποτε. Αρκεί να μη βλέπω να καταστρέφεται ό,τι ωραιότερο έχει δώσει ο Θεός στον κόσμο. Μία χώρα που νομίζω οι περισσότερες Έλληνες την αγαπήσαμε, πρέπει να είναι πολύ λίγοι που τη μισούν, είναι αυτή που την καταστρέφουν, που έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια να την καταστρέφουν αλλά εμείς δεν το βλέπαμε».