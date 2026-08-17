Καίτη Φίνου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός – «Οι πόνοι είναι φρικτοί»

Στο νοσοκομείο βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17.08.2026) η Καίτη Φίνου, με την ηθοποιό να γνωστοποιεί μέσω ανάρτησής της στο Instagram ότι βρίσκεται στο ακτινολογικό τμήμα νοσοκομείου στη Βούλα.

Η Καίτη Φίνου ανέφερε ότι αντιμετωπίζει έντονους πόνους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόβλημα που την οδήγησε στο νοσοκομείο, με την ηθοποιό να περιορίζεται σε ορισμένα στιγμιότυπα και σχόλια από την παραμονή της εκεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι πόνοι φρικτοί αλλά το φίλτρο απαραίτητο», έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Στο ίδιο απόσπασμα, η Καίτη Φίνου αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο ακτινολογικό τμήμα.

«Είμαι στο ακτινολογικό. Είναι όλα τυλιγμένα έτσι, τα κρεβάτια, όπως και αυτό το μαύρο που έχουν, είναι πάρα πολύ καθαρά όλα», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Στη Βούλα είμαι και είναι πάρα πολύ καθαρά, πολύ εξυπηρετικοί είναι με όλους αν και δεν έχει πολύ κόσμο».

Μέχρι στιγμής, πάντως, η ίδια δεν έχει γνωστοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για την αιτία των έντονων