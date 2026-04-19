Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία νοσταλγική φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή – «Όλα έχουν αλλάξει», έγραψε

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στην καλύτερη και την πιο σημαντική φάση της ζωής της, καθώς πριν από δύο μόλις εβδομάδες έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που είχε συνηθίζει να μοιράζεται συνεχώς στιγμές της με τους θαυμαστές της στα social media, μετά τη γέννηση της κορούλας της έχει πάρει κάποιες αποστάσεις και ανεβάζει μόνο λίγες και σημαντικές φωτογραφίες. Το βράδυ του Σαββάτου (19.04.2026) η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε μία φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκονταν ακριβώς πριν από έναν χρόνο.

Η φωτογραφία του είναι τραβηγμένη στην Times Square και οι δυο τους φαίνονται ανέμελοι και ευτυχισμένοι. Μάλιστα, όπως τονίζει στη λεζάντα της ανάρτησης η Κατερίνα Καινούργιου πλέον όλα έχουν αλλάξει για εκείνη και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, εννοώντας φυσικά την έλευση της κορούλας τους, της μικρής Ξένιας.

«Έναν χρόνο πριν σαν σήμερα, όλα έχουν αλλάξει», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.

Δεν ήταν κρυφή η επιθυμία της γνωστής παρουσιάστριας να «γευθεί» τη μητρότητα και για πολλά χρόνια μιλούσε δημοσίως για αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές που ονειρευόταν να ζήσει. Πλέον η Κατερίνα Καινούργιου κρατάει στην αγκαλιά της την κορούλα της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και νιώθει πλήρης.

Αν και το τελευταίο διάστημα απέχει – όπως είναι φυσικό – λίγο από τα social media λόγω της νέας κατάστασης στο σπίτι, την Παρασκευή (17.04.2026) η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να κάνει μία τρυφερή ανάρτηση για το μωράκι της που έκλεισε 2 εβδομάδες ζωής.