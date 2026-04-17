Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μία τρυφερή ανάρτηση για τη κόρη της που έγινε 2 εβδομάδων

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο σημαντική και υπέροχη φάση της ζωής της, καθώς πριν από λίγες ημέρες απέκτησε το πρώτο της παιδάκι.

Δεν ήταν κρυφή η επιθυμία της γνωστής παρουσιάστριας να «γευθεί» τη μητρότητα και για πολλά χρόνια μιλούσε δημοσίως για αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές χαράς και ευτυχίας που ονειρευόταν να ζήσει. Πλέον η Κατερίνα Καινούργιου κρατάει στην αγκαλιά της την κορούλα της, καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και νιώθει πλήρης.

Αν και το τελευταίο διάστημα απέχει – όπως είναι φυσικό – λίγο από τα social media λόγω της νέας κατάστασης στο σπίτι, την Παρασκευή (17.04.2026) θέλησε να κάνει μία τρυφερή ανάρτηση για το μωράκι της που έκλεισε 2 εβδομάδες ζωής.

Έτσι δημοσίευσε στο Instagram μία όμορφη κάρτα που είχε σχηματισμένο τον αριθμό 2 και ένα λαγουδάκι, προσθέτοντας πολλά emoji χαράς και συγκίνησης.

«Πριν από μια βδομάδα έζησα το πιο σπουδαίο και ιερό θαύμα της ζωής μου… τη γέννηση της κόρης μου… Δέχτηκα λοιπόν κάποια αρνητικά και χυδαία σχόλια (ασήμαντα βέβαια μέσα στις τόσες ευχές κ την αγάπη που πήρα) για το ότι επέλεξα να βαφτώ σε μια φωτογραφία θέλοντας να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το μικρό μου θαυματάκι.

Και αναρωτιέμαι… γιατί; Μπορεί να έγινα μαμά, αλλά παραμένω γυναίκα. Και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να νιώθει όμορφη – όπως εκείνη επιλέγει. Με μακιγιάζ ή χωρίς. Με δύναμη ή με κούραση. Με δάκρυα ή με χαμόγελο… μετά από πόνο κ δυσκολία… Το σώμα μας μόλις έκανε κάτι μοναδικό… Ιερό… Έφερε μια ζωή στον κόσμο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη δύναμη! Και δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για το πώς επιλέγουμε να σταθούμε απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους.

Περάσαμε από πόνο για να φέρουμε αγάπη… Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από μια γυναίκα που γεννά μια ζωή! Η περιποίηση δεν είναι επιφανειακότητα ούτε ματαιοδοξία! Είναι φροντίδα… Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι, μέσα σε όλα όσα αλλάζουν, δεν χάνουμε εμάς. Ας είμαστε λίγο πιο επιεικείς μεταξύ μας. Οι περισσότερες από εσάς ξέρετε πως όταν μια γυναίκα φέρνει στον κόσμο μια ζωή, όλα τα υπόλοιπα μικραίνουν… και φαντάζουν τόσο ασήμαντα», είχε γράψει στο Instagram η Κατερίνα Καινούργιου μία εβδομάδα νωρίτερα.