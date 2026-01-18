Η Κατερίνα Καινούργιου για τον φούρνο που άνοιξε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στο Παγκράτι: «Συγχαρητήρια αγάπη μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της εγχώριας showbiz, με πολλές από τις αναρτήσεις τους να γίνονται viral. Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια επιχείρησε να διαφημίσει τη νέα επαγγελματική προσπάθεια του συντρόφου της. Πρόκειται για ένα φούρνο – boutique που άνοιξε ο αγαπημένος της στο Παγκράτι, με στόχο να κερδίσει το «στοίχημα» με τους πελάτες.

Ο φούρνος στο Παγκράτι ήταν ένα σχέδιο που επεξεργάστηκε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και αποφάσισε να υλοποιήσει πριν από λίγους μήνες. Η Κατερίνα Καινούργιου, του έδωσε συγχαρητήρια και έσπευσε να δημοσιοποιήσει μια σειρά από εικόνες, αλλά και προϊόντα που περιμένουν τους πελάτες.

Πιο συγκεκριμένα σήμερα, 18 Ιανουαρίου η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στο νέο φούρνο-boutique που άνοιξε ο αγαπημένος της στο Παγκράτι και μέσα από τις αναρτήσεις της εξέφρασε την περηφάνεια και τον θαυμασμό που νιώθει για εκείνον. «Συγχαρητήρια αγάπη μου» έγραψε η παρουσιάστρια του Alpha.

Το όνομα του φούρνου δεν είναι τυχαίο. «No Crumbs» σημαίνει πως κάθε μπουκιά είναι τόσο απολαυστική που δεν περισσεύει τίποτα. Την επιμέλεια αυτής της δουλειάς έχει η Λίζα Κερμανίδου. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονται επιχειρηματικά, εκτός από τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και οι Μιχάλης Μερζένης, Άννα Τασιούλα και Κωνσταντίνος Ξιρός.

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων στο Λονδίνο και πλέον έχουν επικεντρωθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους.