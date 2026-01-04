Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πέρασαν τις γιορτές στο Λονδίνο – Δείτε τις τρυφερές φωτογραφίες τους

Στο Λονδίνο βρέθηκαν για τις γιορτές των Χριστουγέννων η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε τα φωτάκια και τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα στη βρετανική πρωτεύουσα, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media.

Στις περισσότερες φωτογραφίες η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε μόνη της, πάντα χαμογελαστή και κρατώντας τρυφερά την κοιλίτσα της που έχει φουσκώσει αρκετά. Σε μερικά στιγμιότυπα φαίνεται και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είτε μόνος του είτε αγκαλιά με την αγαπημένη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

«Μέρες στο Λονδίνο μαζί σου. Καλή χρονιά σε όλους. Να είναι μια χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά σε όσα αγαπάτε. Μια υπέροχη νέα αρχή για όλους», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησης.