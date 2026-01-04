Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πέρασαν τις γιορτές στο Λονδίνο – Δείτε τις τρυφερές φωτογραφίες τους

Στο Λονδίνο βρέθηκαν για τις γιορτές των Χριστουγέννων η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε τα φωτάκια και τα στολισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα στη βρετανική πρωτεύουσα, ανεβάζοντας σχετικές φωτογραφίες στα social media.
Στις περισσότερες φωτογραφίες η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε μόνη της, πάντα χαμογελαστή και κρατώντας τρυφερά την κοιλίτσα της που έχει φουσκώσει αρκετά. Σε μερικά στιγμιότυπα φαίνεται και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είτε μόνος του είτε αγκαλιά με την αγαπημένη του.
«Μέρες στο Λονδίνο μαζί σου. Καλή χρονιά σε όλους. Να είναι μια χρονιά που θα σας φέρει πιο κοντά σε όσα αγαπάτε. Μια υπέροχη νέα αρχή για όλους», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησης.