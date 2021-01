Η Κάτια Δανδουλάκη δίνει καυτό spoiler για τις Άγριες Μέλισσες και κάνει αποκαλύψεις για τον Μάριο Πλωρίτη

Ο Τριαντάφυλλος και η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου συνεργάστηκαν στο Just the 2 of us, ωστόσο αυτή η συνεργασία δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς μετά την αποχώρησή τους άρχισαν οι εντάσεις, οι ... Διαβάστε περισσότερα