Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει βουτιές στις πηγές του ποταμού Λούρου – Οι εντυπωσιακές εικόνες

Από τον Αχέροντα, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε να πάει στις πηγές του ποταμού Λούρου, καθώς συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η γνωστή ηθοποιός, θέλοντας να ξεφύγει για λίγο από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επέλεξε να πραγματοποιήσει μια μίνι εξόρμηση στην Ήπειρο, εστιάζοντας στην επαφή με τη φύση, που τόσο αγαπά. Όπως δημοσίευε, η Κλέλια Ανδριολάτου προτίμησε βουνό και ποτάμι για τις μέρες του Αυγούστου.

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Η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στις εντυπωσιακές πηγές του Λούρου, μια τοποθεσία που είναι επίσης γνωστή ως λίμνη Βηρού. Το μεσημέρι της Δευτέρας (17.08.2026), η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες και βίντεο, δίνοντας μια γεύση από τον δικό της «επίγειο παράδεισο».

Η ίδια απόλαυσε τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά της λίμνης ενώ σε άλλα πλάνα φαίνεται να χαλαρώνει στην αιώρα της ανάμεσα στα δέντρα, αλλά και να εξερευνά το δάσος.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός πήγε στην λίμνη Τριχωνίδα, η δεύτερη στάση του tour ήταν ι πηγές Αχέροντα και ο τρίτος προορισμός ήταν ο ποταμός Λούρος.

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Τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της αγαπημένης σειράς «Maestro» που προβάλλεται στο MEGA και στο Netflix ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2025 και πραγματοποιήθηκα τόσο στην Αθήνα όσο και στους Παξούς, ενώ τα Χριστούγεννα γυρίστηκαν και κάποιες σκηνές στη Βουδαπέστη.

Σημειώνεται ότι στα νέα επεισόδια θα δούμε κι άλλα πρόσωπα, τα οποία θα υποδυθούν οι ηθοποιοί Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου.