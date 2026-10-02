Lifestyle

Γιάννης Σπαλιάρας: Ταξίδι στη Γεωργία για να γνωρίσει τους γονείς της συντρόφου του – «Καλά πάει η σχέση από απόσταση»

«Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια τέτοια σχέση και το βιώνω πρώτη φορά» αποκάλυψε το μοντέλο
Ο Γιάννης Σπαλιάρας
Ο Γιάννης Σπαλιάρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη νέα του σύντροφο, την Τάμτα, η οποία είναι από τη Γεωργία και είναι ψυχολόγος.

Όπως ανέφερε, ο Γιάννης Σπαλιάρας σύντομα θα ταξιδέψει για να συναντήσει από κοντά την αγαπημένη του, έχοντας γνωρίσει με βιντεοκλήση την οικογένειά της.

«Θα πάω στη Γεωργία να δω την σύντροφό μου, θα γνωρίσω και τους γονείς της αν είναι εκεί. Με τη μαμά της έχουμε μιλήσει ήδη από βιντεοκλήση. Ήθελα εγώ για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, αφού είναι η κόρη τους στην Ελλάδα, να δουν το πρόσωπό μου να νιώθουν πιο ασφαλείς», είπε το μοντέλο και ηθοποιός.

Μιλώντας και στην κάμερα της εκπομπής το «Το Πρωινό» είπε για τη σύντροφό του ότι «μιλάμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Η σύντροφός μου τελείωσε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και μετά ασχολήθηκε με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Έχουμε έτσι πάρα πολλά κοινά και συζητάμε πάρα πολύ για το wellbeing».

Ο έρωτας από απόσταση διατηρείτε; Ο Γιάννης Σπαλιάρας απαντά ότι «ναι. Μέχρι τώρα καλά πάει. Σίγουρα όταν υπάρχει απόσταση δεν υπάρχει ρουτίνα και δεν υπάρχει έτσι αυτή η αλλοίωση που λες, αλλά είναι αρκετά δύσκολο πρέπει να σου πω με την απόσταση. Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια τέτοια σχέση και το βιώνω πρώτη φορά. Εντάξει, όλα καλά».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
150
92
80
68
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύντροφό μου, να μην είναι πιο κάτω από μένα
«Θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα ο πρώτος άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο να είναι ο άνδρας μου, να ξέρω κλείνοντας το τηλέφωνο θα έχει λυθεί», εξομολογήθηκε η γνωστή performer
Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Έξαλλη η Τζένιφερ Λόπεζ σε επίδειξη μόδας – Της ζήτησαν να κλείσει την ομπρέλα ενώ έβρεχε
Σε βίντεο που κυκλοφορεί, ο σωματοφύλακάς της εικονίζεται να στέκεται ακριβώς δίπλα της και της κρατάει την ομπρέλα για να μη βραχεί, με τους χρήστες να τη χαρακτηρίζουν «ντίβα»
Jennifer Lopez arrives to attend Stella McCartney Spring/Summer 2027 Women's ready-to-wear collection show during Paris Fashion Week in Paris, France, September 30, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnie
Newsit logo
Newsit logo