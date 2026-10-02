Γιάννης Σπαλιάρας: Ταξίδι στη Γεωργία για να γνωρίσει τους γονείς της συντρόφου του – «Καλά πάει η σχέση από απόσταση»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη νέα του σύντροφο, την Τάμτα, η οποία είναι από τη Γεωργία και είναι ψυχολόγος.

Όπως ανέφερε, ο Γιάννης Σπαλιάρας σύντομα θα ταξιδέψει για να συναντήσει από κοντά την αγαπημένη του, έχοντας γνωρίσει με βιντεοκλήση την οικογένειά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πάω στη Γεωργία να δω την σύντροφό μου, θα γνωρίσω και τους γονείς της αν είναι εκεί. Με τη μαμά της έχουμε μιλήσει ήδη από βιντεοκλήση. Ήθελα εγώ για να νιώθουν ασφάλεια οι γονείς της, αφού είναι η κόρη τους στην Ελλάδα, να δουν το πρόσωπό μου να νιώθουν πιο ασφαλείς», είπε το μοντέλο και ηθοποιός.

Μιλώντας και στην κάμερα της εκπομπής το «Το Πρωινό» είπε για τη σύντροφό του ότι «μιλάμε πάρα πολύ. Έχουμε πάρα πολλά κοινά. Η σύντροφός μου τελείωσε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας και μετά ασχολήθηκε με τη γιόγκα και την ολιστική θεραπεία. Έχουμε έτσι πάρα πολλά κοινά και συζητάμε πάρα πολύ για το wellbeing».

Ο έρωτας από απόσταση διατηρείτε; Ο Γιάννης Σπαλιάρας απαντά ότι «ναι. Μέχρι τώρα καλά πάει. Σίγουρα όταν υπάρχει απόσταση δεν υπάρχει ρουτίνα και δεν υπάρχει έτσι αυτή η αλλοίωση που λες, αλλά είναι αρκετά δύσκολο πρέπει να σου πω με την απόσταση. Είναι η πρώτη φορά που κάνω μια τέτοια σχέση και το βιώνω πρώτη φορά. Εντάξει, όλα καλά».