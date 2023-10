Νέο επεισόδιο στο «σήριαλ» μεταξύ της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και του πρώην συντρόφου της, Σκοτ Ντίσικ, καθώς η τηλεπερσόνα φέρεται να έχει ζητήσει από τα υπόλοιπα μέλη της διάσημης οικογένειάς της να «κόψουν παρτίδες» μαζί τους.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει τρία παιδιά με τον Σκοτ Ντίσικ, τον 13χρονο Μέισον, την 11χρονη Πενέλοπε και τον 8χρονο Ρέιν, ωστόσο πηγές δηλώνουν ότι «τώρα που δημιουργεί οικογένεια με τον Τράβις Μπάρκερ, δεν υπάρχει χώρος για τον πρώην».

«Δεν ήξερε ποτέ τι έχανε μέχρι που τα έφτιαξε με τον Τράβις και δεν μπορεί να πιστέψει ότι ανέχτηκε τις μα@@@@ες του Σκοτ για τόσο καιρό», συμπλήρωσε η πηγή στην εφημερίδα Star για την Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Η ίδια πηγή τόνισε πως η 44χρονη τηλεπερσόνα παρακολουθεί στενά τα παιδιά της και κρατά τις επαφές του Σκοτ «στο ελάχιστο», ενώ ζήτησε και από την οικογένειά της να κάνει το ίδιο. «Πρέπει να συνεχίσουν και να βλέπουν ο ένας τον άλλον όταν παίρνουν τα παιδιά ή τα αφήνουν. Αυτή είναι η μόνη έκθεση που θέλει», εξήγησε η πηγή.

Ωστόσο, η Κλόι Καρντάσιαν, η αδερφή της Κόρντεϊ, είναι κοντά στον Σκοτ Ντίσικ και δυσκολεύεται να κόψει όλες τις επαφές μαζί του, με την πηγή να δηλώνει στην εφημερίδα ότι «η Κόρτνεϊ τους λέει να μην τον καλούν στο σπίτι, αλλά τον λυπούνται».

Kourtney Kardashian ‘demands family stop speaking’ to ex Scott Disick as she awaits due date for new babyhttps://t.co/7UhliqsgcT