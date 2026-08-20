Η Λίζα Κούντροου ήθελε τον ρόλο της Ρέιτσελ στα «Φιλαράκια» και την απέρριψαν γιατί «δεν θα την ερωτευόταν ο Ρος»

Η Λίζα Κούντροου ισχυρίστηκε ότι την απέρριψαν για τον ρόλο της Ρέιτσελ στη σειρά «Τα Φιλαράκια» και τελικά έπαιξε την Φοίβη Μπουφέ κερδίζοντας μάλιστα Emmy για την ερμηνεία της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρχικά είχε πει στον ατζέντη της ότι ήθελε να υποδυθεί τον ρόλο που έμελλε αργότερα να γίνει ο χαρακτήρας της Ρέιτσελ στα Φιλαράκια για τον οποίο τελικά προσελήφθη η Τζένιφερ Άνιστον.

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Μιλώντας για τη διαδικασία των οντισιόν που θα καθόριζε την καριέρα της, δήλωσε στο The Hollywood Reporter: «Χαζή όπως είμαι, είπα: “Α, αλλά ξέρετε κάτι; Πρέπει να πω ότι η Ρέιτσελ είναι Εβραία. Και, πω πω, μου αρέσει πολύ να υποδύομαι μια Εβραία Αμερικανίδα Πριγκίπισσα”».

«Χωρίς καν να το συνειδητοποιήσω, “Ω όχι, αυτή είναι η ερωτική σύντροφος του Ρος“. Σωστά; Είπα στον ατζέντη μου: “Μπορώ να υποδυθώ την Εβραία Αμερικανίδα Πριγκίπισσα και να το κάνω πραγματικά αστείο”. Και έτσι μου απάντησαν: “Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα το πούμε σε αυτούς [τους δημιουργούς της σειράς]”».

«Αυτοί [αργότερα] είπαν: “Όχι, όχι. Τους είναι πολύ δύσκολο να βρουν την Φοίβη. Δεν θα το ρισκάρουν αυτό”. Οπότε αυτός ήταν ο ευγενικός τρόπος να μου πουν: “Ναι, δεν είσαι η ερωτική σύντροφος”».

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Η Κόντροου πρόσθεσε ότι στις αρχές της καριέρας της «δεν έμοιαζα με τις γυναίκες που επιλέγονταν για τακτικούς ρόλους σε κωμικές σειρές».

«Εξακολουθούσαν να θέλουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση: πολύ όμορφη και ελκυστική και όλα αυτά – και όχι και τόσο αστεία».

Η ηθοποιός είπε επίσης ότι οι υπεύθυνοι καστ της είπαν χωρίς περιστροφές: «Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν είσαι πανέμορφη, και αυτοί θέλουν πανέμορφες».

«Και εγώ έλεγα: “Εντάξει… Δεν νομίζω ότι αυτό είναι γελοίο. Το κατάλαβα. Εξάλλου, δεν έχει σημασία μόνο η εμφάνισή σου, έχει σημασία και το πώς παίζεις. Δεν είμαι “χαριτωμένη”. Και, Θεέ μου, δεν ήθελα να είμαι χαριτωμένη”».