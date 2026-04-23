Η Μάγδα Τσαγγάνη παραμένει στο νοσοκομείο: «Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης, αλλά δεν έχω τα χρήματα»

Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και 13 ημέρες η Μάγδα Τσαγγάνη, καθώς ύστερα από ένα ατύχημα έσπασε το ισχίο της και εγχειρίστηκε. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η γνωστή ηθοποιός θα πρέπει να πάει σε δομή αποκατάσταση, αλλά δεν έχει το χρηματικό ποσό που απαιτείται.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Μάγδα Τσαγγάνη αναφέρθηκε και στους αγαπημένους της συναδέλφους που την επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο, τον Σωτήρη Τζεβελέκο και την Έφη Θεοχάρη.

«Ήμουν στην Αίγινα για το Πάσχα από τη Μεγάλη Πέμπτη. Όμως είδα ότι είναι η κατάστασή μου σοβαρή και έπρεπε οπωσδήποτε να έρθω Αθήνα ή Πειραιά να εγχειριστώ», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Οι εξετάσεις δείξανε κάταγμα ισχίου. Εγχειρίστηκα από έναν υπέροχο γιατρό την δεύτερη ημέρα του Πάσχα και πού ήταν παιδιά ο γιατρός αυτός; Στην Αίγινα! Αν είναι δυνατόν, όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει όχι», πρόσθεσε η Μάγδα Τσαγγάνη.

«Πρέπει να πάω σε δομή αποκατάστασης για έναν μήνα, αλλά δεν έχω τα χρήματα, αυτά τα περισσευούμενα, να τα δώσω για έναν μήνα. Σηκώνομαι με το πι, έχω αρχίσει περπατάω, αλλά πρέπει να ξαπλώνω κιόλας. Δεν μπορεί όλη τη μέρα να είμαι με το πι», εξομολογήθηκε ακόμα η γνωστή ηθοποιός.

«Ήρθαν πολλοί συνάδελφοί μου να με δούνε. Πρώτα – πρώτα ήρθαν τα αδέρφια μου. Ποια αδέρφια μου; Ο Σωτήρης Τζεβελέκος και η Έφη Θεοχάρη. Με πήρε η Φόνσου τηλέφωνο μήπως χρειάζομαι κάτι και ό,τι χρειάζομαι να της πω. “Αννούλα μου, σε ευχαριστώ. Όχι”, της λέω».

«Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ και υπήρχαν δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα, δεν το πήρα είδηση. Πήγαμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας.

Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου έβγαλαν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο. Έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά», είχε αποκαλύψει προ ημερών για την περιπέτειά της η Μάγδα Τσαγγάνη.