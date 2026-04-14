Μάγδα Τσαγγάνη: «Νομίζω ότι ζω στην κόλαση» λέει μετά το ατύχημα στην Αίγινα και το χειρουργείο που έκανε

Η Μάγδα Τσαγγάνη χειρουργήθηκε μετά από ατύχημα που είχε στην Αίγινα, παραμονές του φετινού Πάσχα και πλέον αναρρώνει. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, περιέγραψε τον δικό της Γολγοθά και μίλησε για τη στιγμή που προσευχήθηκε στον Άγιο Νεκτάριο.

Η Μάγδα Τσαγγάνη υπέστη κάταγμα στο ισχίο μετά από πτώση στο σπίτι που έμενε στην Αίγινα. Στις δηλώσεις της ανέφερε ότι εξακολουθεί να πονάει πάρα πολύ, περιγράφοντας την εμπειρία της με τη φράση «ζω στην κόλαση». Η ηθοποιός νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Η ίδια περιέγραψε: «Είχαμε πάει στην Αίγινα από την Κυριακή των Βαΐων. Τη Μεγάλη Πέμπτη το απογευματάκι πήγα να πάρω ένα μαντηλάκι για να πλύνουμε τον γατούλη μας. Τα πλακάκια κάτω γλιστρούσαν πάρα πολύ και υπήρχαν δύο καλώδια της τηλεόρασης. Πώς σαβουριάστηκα, δεν το πήρα είδηση. Πήγαμε κατευθείαν στο Κέντρο Υγείας.

Δεν μπορούσα να περπατήσω και μου έβγαλαν ακτινογραφία. Ήταν κάταγμα στον δεξιό μηρό, κοντά στο ισχίο. Έφυγα και με περίμενε το νοσοκομειακό του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Χειρουργήθηκα, πήγαν όλα καλά» ανέφερε η ηθοποιός.

Η Μάγδα Τσαγγάνη πρόσθεσε στη συνέχεια: «Ενώ κουνούσα το πόδι μου, τώρα το κουνάω από τις πρώτες ώρες. Αλλά εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις… Πονάω πάρα πολύ. Μου δίνουν παυσίπονα, αποφεύγω να σηκώνομαι, μου κάνουν και αντιπηκτικές ενέσεις. Νομίζω ότι ζω στην κόλαση».

Αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά στην πίστη της. Όπως εξομολογήθηκε, όταν οι γιατροί δυσκολεύονταν να βρουν φλέβα για τις απαραίτητες διαδικασίες, η ίδια στράφηκε στον Άγιο Νεκτάριο: «Δεν έβρισκαν μια-δυο φλέβες και κάποια στιγμή λέω: “Άγιε Νεκτάριε ελέησον με”. Τακ η φλέβα έτοιμη. Ο άλλος μπορεί να πει σύμπτωση. Εμείς που κρατάμε από Αίγινα βοηθάει, τον έχουμε παντού τον Άγιο Νεκτάριο σαν δικό μας άνθρωπο», είπε χαρακτηριστικά.

«Έκλεισα 15 χρόνια χωρίς καρκίνο, είμαι τυχερή γιατί δεν έκανε μετάσταση. Υπάρχει μια “πληγή” μέσα μου η οποία δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ με το θέμα του σπιτιού μου που κάηκε», είχε πει η Μάγδα Τσαγγάνη το 2024, αναφερόμενη στην μεγάλη έκρηξη της Αχαρνών όπου καταστράφηκε το σπίτι της.