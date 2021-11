Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξεκίνησε τα γυρίσματα για την ταινία «Hocus Pocus 2» και είναι μια πανέμορφη μάγισσα με πολύ μακριές κυματιστές ξανθές μπούκλες. Η διάσημη ηθοποιός θα υποδυθεί τη νεότερη από τις αδελφές Sanderson στο πλευρό της Μπέτι Μίντλερ (Bette Midler) και της Κάθι Νατζίμι Kathy Najimy.

Ο φωτογραφικός φακός λοιπόν «έπιασε» την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να φορά ένα πολύχρωμο κοστούμι μάγισσας έξω από το «Old Colony House» στο Νιούπορτ του Ρόουντ Άιλαντ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός θα είναι μια από τις Sanderson, αυτή με τις ξανθιές κυματιστές μπούκλες.

Στο cast συμμετέχουν επίσης οι Τόνι Χέιλ (Tony Hale), Σαμ Ρίτσαρντσον (Sam Richardson), Χάνα Γουάντινγκχεμ (Hannah Waddingham), Νταγκ Τζόουνς (Doug Jones), Juju Brener, Φρόι Γκουτιέρεζ (Froy Gutierrez), και Τέιλορ Χέντερσον (Taylor Henderson).

They're already running amok, amok, amok! 🕯 Bette Midler, Sarah Jessica Parker and Kathy Najimy are in production on #HocusPocus2, coming Fall 2022 on @DisneyPlus. #DisneyPlusDay pic.twitter.com/pLAxIrXmab