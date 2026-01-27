Η Μαίρη Συνατσάκη για τις δυσκολίες της καθημερινότητας: Είμαι πάντα κουρέλι και τρώω ό,τι βλακεία υπάρχει

Στην καθημερινότητά της ως εργαζόμενη μητέρα αναφέρθηκε η Μαίρη Συνατσάκη και εξομολογήθηκε δημοσίως τις δυσκολίες που βιώνει σε καθημερινή βάση.

Τα τελευταία χρόνια η γνωστή παρουσιάστρια έχει αποκτήσει ένα κοριτσάκι, την Ολίβια, με τον σύντροφό της Ίαν Στρατή και οι υποχρεώσεις της έχουν πολλαπλασιαστεί. Όπως εξομολογείται μέσω του Instagram η Μαίρη Συνατσάκη, κάθε μέρα πιστεύει ότι η επόμενη θα είναι καλύτερη.

«Το 98% των ημερών μου… Έχω ένα εκατομμύριο πράγματα να κάνω από την στιγμή που κοιμάται η μικρή. Είμαι πάντα κουρέλι. Κάθομαι με το κινητό και τρώω ό,τι βλακεία υπάρχει στο ντουλάπι.

Σήμερα είναι αυτά τα πορτοκαλί ξηροκάρπια. Μετράω τα δεινά που βλέπω γύρω μου. Ασήκωτα συνέχεια. Σκρολάρω στο διηνεκές. Σκέφτομαι πάντα πως αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα.

Ευγνωμονώ για την υγεία. Πάω να μοντάρω. Κάποιες φορές είναι όντως μια καλύτερη μέρα», έγραψε η Μαίρη Συνατσάκη.

«Η κόρη μου, Ολίβια είναι παντοτινά η αισιόδοξη νότα στην καθημερινότητα μου. Αυτή είναι το φως, αυτή είναι ο ήλιος και η ηλιαχτίδα του σπιτιού. Αυτή ορίζει την πορεία και ακολουθούμε», είχε εξομολογηθεί στα τέλη του 2025 η Μαίρη Συντατσάκη.