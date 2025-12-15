Μαίρη Συνατσάκη: Η κόρη μου είναι παντοτινά η αισιόδοξη νότα στην καθημερινότητά μου, το φως και ο ήλιος

Τόσο για την ζωή με την κορούλα της, Ολίβια όσο και για τις διαφορές ανάμεσα στην τηλεόραση και στο Youtube μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαίρη Συνατσάκη στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τον δημοσιογράφος Σαράντης Μαριεττής στο OPEN.

Ειδικότερα, αρχικά, η γΜαίρη Συνατσάκη παραδέχθηκε πως “η κόρη μου, Ολίβια είναι παντοτινά η αισιόδοξη νότα στην καθημερινότητα μου. Αυτή είναι το φως, αυτή είναι ο ήλιος και η ηλιαχτίδα του σπιτιού. Αυτή ορίζει την πορεία και ακολουθούμε”.

“Γιατί τα media δεν μπορούμε να είμαστε όλα μαζί, ενωμένα; Είναι εντελώς διαφορετικά, νομίζω πως η σύγκριση θέλει απλά να δημιουργήσει μια ένταση που δεν υπάρχει για το σου σου.

Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή θα πάει ένας καλεσμένος στο Youtube και δεν θα πάει στην τηλεόραση; Είναι άλλα τα κοινά στα οποία απευθύνονται”.

“Νομίζω ότι το που θα επιλέξει να πάει ένας καλεσμένος δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Πόσο up to date είναι, πόσο συμβαδίζει με την εποχή ή αν μπορεί σε έναν ηθοποιό να λέει το κανάλι να πάει κάπου συγκεκριμένα, αντίστοιχα μια δισκογραφική εταιρεία” επισήμανε, εν συνεχεία, η Μαίρη Συνατσάκη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του OPEN.