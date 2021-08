Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 40α γενέθλιά της σήμερα με ένα εύθυμο βίντεο και μια έκκληση προς τους ανθρώπους να καθοδηγούν τις γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να επιστρέψουν στον εργασιακό χώρο.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι ένωσε τις δυνάμεις της με την ηθοποιό των Bridesmaids Μελίσα Μακάρθι για ένα χιουμοριστικό βίντεο, με το οποίο λάνσαρε την πρωτοβουλία της “40×40”.

Οι δύο γυναίκες αστειεύτηκαν σχετικά με το πως θα γιορτάσουν τα γενέθλια της Μέγκαν οργανώνοντας ίσως ένα reunion με τους πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς Suits, όπου συμμετείχε η δούκισσα του Σάσεξ, κάνοντας ασορτί τατουάζ και διασκεδάζοντας σε ένα γιοτ.

Σε ένα μήνυμά της στον ιστότοπο του ζευγαριού Archewell Foundation επισήμανε ότι βλέπει την καθοδήγηση ως έναν τρόπο να βοηθά τις γυναίκες να ξανακερδίσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ανοικοδομήσουν την οικονομική ισχύ τους.

Meghan Markle turns 40 today! To celebrate, she partnered with Melissa McCarthy in a hilarious video to promote her new "40×40" initiative. pic.twitter.com/knfsXXL7LQ