Σαν «κεραυνός εν αιθρία» έπεσε στο Χόλιγουντ η είδηση ότι η Μέριλ Στριπ πήρε διαζύγιο από τον σύζυγό της Ντον Γκάμερ. Η πολυβραβευμένη με Όσκαρ κορυφαία ηθοποιός ήταν παντρεμένη για 45 ολόκληρα χρόνια.

Μάλιστα, η Μέριλ Στριπ και ο Ντιν Γκάμερ ζούσαν χωριστά από το 2017, καταφέρνοντας να το κρύψουν από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας τεράστιο σοκ στον λαμπερό κόσμο του Χόλιγουντ.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά: Τον τραγουδοποιό Χένρι Γουλφ, 43 ετών, και τις ηθοποιούς Μάμι Γκάμερ, 40 ετών και Γκρέις, 37 ετών, και τη Λουίζα Τζέικμπσον, 30 ετών.

Έχουν, επίσης, πέντε εγγόνια. Ο γιος τους, Χένρι, έχει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, ενώ η Μάμι έχει δύο παιδιά με τον δικό της σύζυγο.

Στο μεταξύ, η Γκρέις γέννησε πρόσφατα το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της και διάσημο μουσικό παραγωγό Μαρκ Ρόνσον. Όσο για τη Λουίζα, είναι περισσότερο γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην εκπομπή του HBO, «The Gilded Age».

Η Στριπ και ο Γκάμερ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά από τον αδελφό της, Χάρι, το 1978. Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός θρηνούσε την απώλεια του συντρόφου της και συμπρωταγωνιστή της στη βραβευμένη ταινία «Ελαφοκυνηγός» («Deer Hunter»), Τζον Καζάλ, ο οποίος είχε πεθάνει από καρκίνο του πνεύμονα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε την ίδια χρονιά, καταφέρνοντας επί 45 χρόνια να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ο Ντον Γκάμερ και η Μέριλ Στριπ έχουν χωρίσει πάνω από 6 χρόνια και ενώ θα νοιάζονται πάντα ο ένας για τον άλλον, έχουν επιλέξει χωριστές ζωές», ανέφερε στο Page Six εκπρόσωπος της 76χρονης ηθοποιού.

Meryl Streep, husband Don Gummer have been separated for ‘more than 6 years’: ‘They will always care for each other’ https://t.co/5p7jJY7TP7 pic.twitter.com/URC76vUV73