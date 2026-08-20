Η Μυριέλλα Κουρεντή για την στροφή της στη θρησκεία: Πέρασα μία πολύ σκοτεινή περίοδο στη ζωή μου

Η ηθοποιός Μυριέλλα Κουρεντή εξήγησε τους λόγους που την έκαναν να γυρίσει σελίδα στη ζωή της και αναθεωρήσει πολλά. Όπως ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε, όλα ξεκίνησαν μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο στη ζωή της, πριν από 3 χρόνια. Εξομολογήθηκε συγκινημένη πως έψαξε πνευματικό και πως άλλαξαν όλα μέσα της, μετά την πρώτη συνάντησή τους.

Η Μυριέλλα Κουρεντή ξεκίνησε να περιγράφει πως συνέβησαν όλα: «Πριν από τρία χρόνια, δεν ήμουν πολύ καλά. Γενικά, πέρασα μία πολύ σκοτεινή περίοδο της ζωής μου, που δεν ήμουν καλά ούτε σωματικά ούτε ψυχικά. Όταν άρχισα να ανακάμπτω σωματικά, μέσα σε εκείνη την περίοδο, έπεσε -καθόλου τυχαία θα έλεγα – στην αντίληψή μου ιντερνετικά ένα βιβλίο.

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Μπήκα σε ένα σάιτ να παραγγείλω ένα βιβλίο και τυχαία (καθόλου) ήταν ένα άλλο βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται “Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας”. Ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο και με συνάρπασε τόσο πολύ το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν πνευματικός και εξομολογούσε άλλους ανθρώπους και τους καθοδηγούσε και πνευματικά, είχε τόση χάρη από τον Θεό, ήταν τόσο υπέροχα αυτά που τους έλεγε, που γεννήθηκε μέσα μου η ανάγκη να αποκτήσω πνευματικό, κάτι που μέχρι τότε δεν είχα στη ζωή μου. Εκείνη την περίοδο άρχισα να προσεύχομαι», είπε αρχικά.



Η ηθοποιός πρόσθεσε στη συνέχεια: «Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε –χωρίς να ξέρω γιατί– τη μεγαλύτερη οικειότητα την είχα με την Παναγιά, τη μανούλα μας. Οπότε αποφάσισα να βάλω στην προσευχή μου το αίτημά μου και της ζητούσα κάθε βράδυ, για έναν ολόκληρο μήνα, να μου στείλει έναν αληθινά πνευματικό άνθρωπο, όπως ο γέροντας αυτός, να πηγαίνω να εξομολογούμαι αλλά και να με καθοδηγεί πνευματικά, γιατί το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχω μεγάλη ανάγκη.

Και πιστεύω ότι θα το έχω όλη μου τη ζωή πλέον, γιατί κατάλαβα ότι είναι πολλά που δεν πρέπει να αφήνουμε πάνω μας, αλλά πρέπει να τα εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού. Κι ένας αληθινά χαρισματικός γέροντας είναι τα χέρια του Θεού.

Οπότε προσευχόμουν έναν ολόκληρο μήνα και μια μέρα πηγαίνω σε μια φίλη μου και της εξομολογούμαι για πρώτη φορά –και μάλιστα της ζήτησα να μην με κοροϊδέψει επειδή είναι ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια– ότι θέλω να βρω έναν πνευματικό, να πηγαίνω να εξομολογούμαι».

Η Μυριέλλα Κουρεντή είναι ηθοποιός, τραγουδίστρια και performer, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Αυγούστου 1988. Έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, τη συμμετοχή της στο ριάλιτι Survivor (2022), ενώ απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα με τη στροφή της προς τη θρησκεία και την Ορθοδοξία.