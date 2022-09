Η νέα σειρά του Netflix, Monster: The Jeffrey Dahmer Story φαίνεται να αφήνει… τραύματα σε όσους την παρακολουθούν ή μάλλον, σε όσους καταφέρνουν να την ολοκληρώσουν, αφού καταφέρνει να δημιουργεί βαριά αισθήματα τρόμου στο κοινό της!

Η αληθινή αστυνομική σειρά του Netflix κάνει μια αναδρομή στη ζωή ενός από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους της Αμερικής, τον οποίο υποδύεται ο σταρ του American Horror Story, Evan Peters.

Ποιο ήταν το «τέρας του Μιλγουόκι»;

Ο Ντάμερ καταδικάστηκε για τη βάναυση δολοφονία 17 θυμάτων συνολικά, όλα άντρες, μεταξύ των ετών 1978 και 1991. Μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία, φυλακίστηκε τελικά το 1992.

Λειτουργούσε στην πόλη Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν, με τα μέσα ενημέρωσης να τον χαρακτηρίζουν ως το «τέρας του Μιλγουόκι».

I just tried watching that new Jeffrey Dahmer show on Netflix & I had to shut it off the energy it was giving was so dark 😩 — _befuckinfr (@befuckinfrRr) September 22, 2022

Τελικά πιάστηκε όταν ένα θύμα του κατάφερε να δραπετεύσει από την αιχμαλωσία και να ειδοποιήσει τους αστυνομικούς. Μόλις μπήκε στη φυλακή, ο Ντάμερ πέθανε σε ηλικία 34 ετών, αφού ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από άλλον κρατούμενο.

I don’t get freaked out by much but this Jeffrey Dahmer series is weird as hell. This gent was so twisted and sick my WORD!!!! No wonder his nickname was “the Milwaukee cannibal” 💔 Yoh we live amongst monsters in this world — Fiso Mazibuko (@fismaz007) September 21, 2022

Η σειρά δέκα επεισοδίων αφηγείται τις ζωές των θυμάτων που επηρεάστηκαν από τον συστημικό ρατσισμό και τις θεσμικές αποτυχίες της αστυνομίας, και που επέτρεψαν στον Ντάμερ να συνεχίσει το φονικό του… «ξεφάντωμα» από το 1978 έως το 1991.

If anyone thinks that the Dahmer series was made to glorify another serial killer, it definitely doesn't. It left me with tears in my eyes and had me sick to my stomach, and 100% paints him as the monster he was — fly queen 3000 (@witchbent) September 22, 2022

Επικεντρώνεται επίσης σε λάθη που έγιναν από τις αστυνομικές δυνάμεις του Ουισκόνσιν κατά τη διάρκεια του κυνηγιού τους, και έχει επαινεθεί από τους θεατές επειδή δεν κάνει καθόλου γοητευτικό τον κατά συρροή δολοφόνο.

Dahmer series so sick & dark definitely had to turn it off — JewelzByD🤍 (@_darrilyn) September 22, 2022

«Αν κάποιος πιστεύει ότι η σειρά Ντάμερ δημιουργήθηκε για να δοξάσει έναν άλλο κατά συρροή δολοφόνο, σίγουρα δεν το κάνει. Με άφησε με δάκρυα στα μάτια και με είχε αρρωστήσει το στομάχι μου και 100% τον «ζωγραφίζει» σαν το τέρας που ήταν», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.