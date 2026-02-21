Lifestyle

Η Όλγα Κεφαλογιάννη στον Μυστρά με τα παιδιά της: Η οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο

Το ταξίδι της υπουργού Τουρισμού και το μήνυμα στα social media
Όλγα Κεφαλογιάννη
Η Όλγα Κεφαλογιάννη με τα παιδιά της

Ένα ταξίδι αναψυχής απολαμβάνει η Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Η υπουργός Τουρισμού το Σάββατο (21.02.2026) έκανε μία ανάρτηση στο Instagram και δημοσίευσε μία σειρά από γραφικές φωτογραφίες στις ομορφιές του Μυστρά. Στις πόζες της η Όλγα Κεφαλογιάννη δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη, ενώ έχει στην αγκαλιά της τα δύο της παιδιά. 

«Στον Μυστρά, σε έναν τόπο που μας ταξιδεύει βαθιά στην ιστορία και σε όσα συμβολίζουν την Ελλάδα και την ελληνικότητα – η αγάπη για την πατρίδα, ο σεβασμός στην πίστη μας.

Η σκέψη μας πηγαίνει αυτονόητα και σε όσα πράγματα έχουν αληθινή αξία στη ζωή μας σήμερα. Η οικογένεια είναι το δικό μας σταθερό σημείο.

Είναι η αγάπη που δεν χρειάζεται εξηγήσεις, η καθημερινή φροντίδα, η ευθύνη και η αφοσίωση που δίνουν νόημα σε κάθε διαδρομή, προσωπική και δημόσια.

Ο χρόνος με τα παιδιά μας είναι πολύτιμος. Μας θυμίζει γιατί προσπαθούμε, γιατί θέλουμε έναν κόσμο καλύτερο από αυτόν που παραλάβαμε.
Γιατί τελικά, όλα ξεκινούν από εκεί. Από την οικογένεια», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η υπουργός Τουρισμού.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@olgakefalogianni)

Σημειώνεται ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους.

