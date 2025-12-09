Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθαρίζει για το ειδύλλιο με τον Λίαμ Νίσον: «Είχαμε ερωτική σχέση για μία εβδομάδα»

Στην πολυσυζητημένη σχέση της με τον Λίαμ Νίσον αναφέρθηκε η Πάμελα Άντερσον, ξεκαθαρίζοντας πως πράγματι υπήρξε μια ερωτική σύνδεση αλλά κράτησε πολύ λίγο. Συγκεκριμένα μία εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσιεύματα ήθελαν τους δύο πρωταγωνιστές του «The Naked Gun» – Πάμελα Άντερσον και τον Λίαμ Νίσον – να έχουν αναπτύξει μια ρομαντική σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ το ειδύλλιό τους δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα διαφημιστικό κόλπο που είχε στηθεί από τις ομάδες δημοσίων σχέσεων των ηθοποιών και την Paramount για την προώθηση της ταινίας «Τρελές Σφαίρες» («The Naked Gun»).

Σε συνέντευξή της στο People, η Άντερσον διέψευσε όσα γράφτηκαν περί διαφημιστικού κόλπου και εξήγησε ότι ήρθε κοντά με τον Νίσον μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων και όχι κατά τη διάρκεια αυτών, με τους δυο τους να μοιράζονται στιγμές μαζί για μόλις μία εβδομάδα.

«Αν θέλετε οπωσδήποτε να ξέρετε, ο Λίαμ και εγώ είχαμε μια ερωτική σχέση για λίγο, αλλά μόνο αφότου τελειώσαμε τα γυρίσματα», υποστήριξε η Πάμελ Άντερσον. Οι δυο τους πέρασαν μια εβδομάδα στο σπίτι του, στη Νέα Υόρκη. «Είχα το δικό μου δωμάτιο. Ήρθαν και οι δύο βοηθοί μας. Ακόμη και μέλη της οικογένειας πέρασαν να μας δουν», περιέγραψε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Πήγαμε για φαγητό σε ένα μικρό γαλλικό εστιατόριο, όπου με σύστησε ως “τη μέλλουσα κυρία Νίσον”». Πέρασαν επίσης χρόνο στον κήπο του, όπου, όπως είπε η Πάμελα, «φρόντισα μια τριανταφυλλιά που είχε πνιγεί από τη μέντα… Χάρηκα που βοήθησα, και εκείνος το εκτίμησε».

Μετά από αυτό που η ίδια αποκαλεί «τη ρομαντική, χαμένη μας εβδομάδα» – κατά τη διάρκεια της οποίας ο Νίσον έδιωξε μια αρκούδα από το παράθυρο της κουζίνας, φορώντας το μπουρνούζι του την ώρα του πρωινού – «τραβήξαμε χωριστούς δρόμους για να δουλέψουμε σε άλλες ταινίες», εξήγησε.

Η Πάμελα Άντερσον ξεκαθάρισε πως τα όσα ακούστηκαν για διαφημιστικό κόλπο δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. «Πάντα γελούσα όταν ο κόσμος νόμιζε: “Α, αυτό είναι διαφημιστικό τρικ”. Και εγώ σκεφτόμουν, “Διαφημιστικό τρικ; Αυτό είναι αληθινό. Έχουμε πραγματικά συναισθήματα”», επισήμανε.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι το καλύτερο και για τους δύο είναι να διατηρήσουν απλώς μια φιλική σχέση.