Η ψυχολογία των κατοικιδίων: Όταν η καθημερινότητα του ανθρώπου γίνεται «βαρόμετρο» για τον σκύλο ή την γάτα

Μέσα στο σπίτι δεν αλλάζουν μόνο οι συνήθειες. Αλλάζει και η ενέργεια. Ο τρόπος που κινούμαστε, η συχνότητα που μιλάμε, οι ώρες που είμαστε παρόντες ή απόντες, ακόμα και η ένταση με την οποία ζούμε την καθημερινότητα.

Για έναν άνθρωπο αυτά περνούν συχνά απαρατήρητα. Για ένα κατοικίδιο, όμως, είναι το βασικό σημείο αναφοράς του.

Σύμφωνα με ειδικούς στη συμπεριφορά ζώων, τα κατοικίδια βασίζονται έντονα στη ρουτίνα και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα για να αισθάνονται ασφάλεια. Τα κατοικίδια δεν χρειάζονται εξηγήσεις για να αντιληφθούν μια μεταβολή. Τους αρκεί η αλλαγή στο μοτίβο.

Ένας σκύλος μπορεί να αρχίσει να ακολουθεί πιο στενά τον κηδεμόνα του όταν η ρουτίνα του γίνεται πιο ασταθής.

Μια γάτα μπορεί να επιλέξει περισσότερη απομόνωση όταν το σπίτι γίνεται πιο «θορυβώδες», όχι μόνο ακουστικά αλλά και συναισθηματικά.

Αυτό που συχνά χαρακτηρίζεται ως «αλλαγή συμπεριφοράς» δεν είναι απαραίτητα κάτι προβληματικό. Είναι αντίδραση σε ένα περιβάλλον που έχει μετατοπιστεί, ακόμη και ελαφρά.

Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι τα κατοικίδια λειτουργούν με βάση την προβλεψιμότητα. Όταν αυτή μειώνεται, προσαρμόζονται όπως μπορούν.

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που ο άνθρωπος θεωρεί ασήμαντες όπως ένα διαφορετικό ωράριο επιστροφής, λιγότερες στιγμές αλληλεπίδρασης, αλλαγές στη διάθεση ή και στον τρόπο που δίνεται προσοχή. Αυτά συνθέτουν για το ζώο μια συνολική εικόνα, την οποία δεν αναλύει. απλώς τη βιώνει.

Στο τέλος, η σχέση δεν βασίζεται μόνο στη φροντίδα, αλλά στη σταθερότητα του περιβάλλοντος που μοιράζονται άνθρωπος και κατοικίδιό του. Και συχνά, το κατοικίδιο είναι εκείνο που «διαβάζει» πρώτο πότε αυτή η σταθερότητα αρχίζει να μετακινείται.