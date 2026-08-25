Η Ρούλα Κορομηλά σε δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες από το παρελθόν της: «Πιο στημένο απ’ ότι συνηθίζω»

Η Ρούλα Κορομηλά ετοιμάζεται να αφήσει πίσω το φετινό καλοκαίρι και κατά διαστήματα μοιράζεται εικόνες με τους διαδικτυακούς φίλους της. Το βράδυ της Δευτέρας (24-08-2026) η παρουσιάστρια ανέσυρε από το αρχείο της δύο φωτογραφίες από το παρελθόν. Από την εποχή που μεσουρανούσε στην ελληνική τηλεόραση, με τους τηλεοπτικούς σταθμούς να δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν συνεργασία μαζί της.

Η Ρούλα Κορομηλά αποφάσισε να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες της στο Instagram, θεωρώντας πως δεν υπάρχει λόγος να παραμένουν κλεισμένες σε ένα κουτί και ξεχασμένες στο αρχείο της.

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«Πιο “στημένο” απ’ ότι συνηθίζω αλλά υπάρχουν στο αρχείο και είναι κρίμα νομίζω να μένουν “κλειδωμένες”. Ας βγουν από το σκοτάδι ενός κουτιού…», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Το μήνυμα που ακολούθησε έδωσε στην ανάρτηση έναν πιο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η Ρούλα Κορομηλά δεν έμεινε μόνο στις φωτογραφίες, αλλά μίλησε για τη σημασία του να αφήνουμε πίσω μας ό,τι μας κρατά κλεισμένους και να αναζητούμε το φως. «Πάντα υπάρχει έξοδος από κάθε κουτί και λαμπερό φως γιατί η ζωή έξω έχει χρώμα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τη Ρούλα Κορομηλά σε ρυθμούς απόλυτης χαλάρωσης, ξεγνοιασιάς και έντονης επικοινωνίας με τους διαδικτυακούς της φίλους.