Άννα Βίσση: 20 φωτογραφίες από το φετινό καλοκαίρι της – «Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές μου»

Η Άννα Βίσση μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2026 και φροντίζει να γεμίσει τις μπαταρίες της. Σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram το βράδυ της Δευτέρας (24-08-2026), μοιράστηκε 20 καλοκαιρινές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Όπως φάνηκε από το υλικό που δημοσίευσε στο Instagram, το πρόγραμμα που υλοποίησε η Άννα Βίσση, περιλάμβανε μεταξύ άλλων βόλτες με σκάφος, εξόδους με φίλους και θαλάσσιες δραστηριότητες.

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«Μοιράζομαι μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του καλοκαιριού μου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Σας στέλνω την αγάπη μου», ήταν τα λόγια με τα οποία η Άννα Βίσση συνόδευσε τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα.

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε το φετινό καλοκαίρι στη Σαντορίνη, τη Σύμη, την Κω και τη Γαλλική Ριβιέρα. Ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό, εξωτικό ταξίδι μαζί με την καλή της φίλη, Δήμητρα Κούστα. Μάλιστα, επισκέφθηκε και το περίφημο ιδιωτικό νησί του Μάρλον Μπράντο. Στη συνέχεια βρέθηκε στην Ίμπιζα και αμέσως μετά στο Αμάλφι της Ιταλίας και το Σεν Τροπέ.

Φέτος, το ταξίδι της στη Ριβιέρα ήρθε ως συνέχεια των εξωτικών της αποδράσεων, αφού λίγους μήνες πριν βρέθηκε στην Γαλλική Πολυνησία και την Ίμπιζα.