Στο τελευταίο και αποτυχημένο λίφτινγκ που έκανε αναφέρθηκε η Σάρον Όσμπορν, μιλώντας στο «Sunday Times». Η πρώην κριτής του X-Factor δεν δίστασε να αποκαλύψει τη δυσαρέσκειά της για το αποτέλεσμα της επέμβασης, αλλά και την απόφασή της να μην το διορθώσει.

Η Σάρον Όσμπορν βρισκόταν κάτω από το νυστέρι του γιατρού της για περίπου 6 ώρες και, όπως η ίδια είπε, δεν άξιζε τον κόπο. Η πρώην κριτής του X-Factor σημείωσε μάλιστα ότι η εικόνα της ήταν… φρικτή! Και παρά το γεγονός ότι ο σύζυγός της Όζι προσφέρθηκε να χρηματοδοτήσει τη διόρθωση, εκείνη δεν ήθελε να το κάνει και πλέον φαίνεται χαλαρή σχετικά με την εμφάνισή της.

Μιλώντας στο «Sunday Times», περιέγραψε τα συναισθήματά της, τη στιγμή που είδε τα αποτελέσματα της επέμβασης. «Σου λέω, ήταν φρικτό. Ήμουν κάπως.. “μου κάνεις πλάκα;”. Το ένα μάτι ήταν διαφορετικό από το άλλο. Έμοιαζα με γα@@@ Κύκλωπα. Έμοιαζα με αυτές τις μούμιες που τυλίγουν με επιδέσμους» είπε η Σάρον Όσμπορν. «Πονούσε σαν κόλαση. Δεν έχεις ιδέα», πρόσθεσε.

