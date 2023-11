Απεργία πείνας ξεκίνησε η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, η Σίνθια Νίξον, μαζί με άλλους ακτιβιστές, προκειμένου να απαιτήσουν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να ζητήσει μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και να τερματιστεί ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η δράση των ακτιβιστών για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μεταξύ των οποίων η Σίνθια Νίξον και πολιτικοί από 5 Πολιτείες των ΗΠΑ, ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα (27.11.2023) μετά από διαμαρτυρία έξω από τον Λευκό Οίκο.

Σε αυτή τη διαμαρτυρία, η Σίνθια Νίξον δήλωσε στο πλήθος ότι τα δύο παιδιά της είναι Εβραίοι και οι παππούδες τους είναι επιζήσαντες του Ολοκαυτώματος.

«Ο γιος μου μου ζήτησε να χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε φωνή έχω για να βεβαιώσω όσο πιο δυνατά γίνεται ότι ποτέ ξανά σημαίνει ποτέ ξανά για όλους. Σε επτά εβδομάδες το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους αμάχους σε μια μικροσκοπική λωρίδα γης από όσους σκοτώθηκαν σε 20 χρόνια πολέμου σε ολόκληρη τη χώρα του Αφγανιστάν.

Grammy award-winning actress Cynthia Nixon began a hunger strike with state legislators and activists at the White House in Washington, D.C., on November 27 in protest of the lack of a long-term ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/59iqPih7x6 — MintPress News (@MintPressNews) November 28, 2023

Είμαι αηδιασμένη και έχω κουραστεί από τους ανθρώπους που λένε ότι οι απώλειες αμάχων είναι ένα συνηθισμένο τίμημα του πολέμου. Δεν υπάρχει καμία ρουτίνα σε αυτούς τους αριθμούς. Δεν υπάρχει ρουτίνα για αυτούς τους θανάτους.

Never again means never again for everyone.. capeesh?



Cynthia Nixon #Gaza pic.twitter.com/vHkiFn6bAQ — Abier (@abierkhatib) November 28, 2023

Θα ήθελα να κάνω μια προσωπική έκκληση σε έναν πρόεδρο που έχει βιώσει μια τόσο καταστροφική προσωπική απώλεια, να συνδεθεί με αυτή την ενσυναίσθηση για την οποία είναι τόσο γνωστός και να κοιτάξει τα παιδιά της Γάζας και να φανταστεί ότι ήταν παιδιά του».

Sex And The City actress Cynthia Nixon is among activists who have begun a hunger strike to demand US President Joe Biden calls for a permanent ceasefire in the Israel-Hamas war.



Read more 🔗 https://t.co/EiJ71sDj6K — Sky News (@SkyNews) November 28, 2023

Η Πολιτική δεν είναι άγνωστη για τη Σίνθια Νίξον. Η ηθοποιός είχε θέσει υποψηφιότητα για το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Μαζί της, οι 5 πολιτικοί που συμμετέχουν στη δράση είναι η εκπρόσωπος της πολιτείας Ντέλαγουερ, Μαντίνα Γουίλσον-Άντον, ο εκπρόσωπος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, η εκπρόσωπος της Οκλαχόμα, Μορί Τέρνερ, ο εκπρόσωπος της Βιρτζίνια, Σαμ Ρασούλ και ο εκπρόσωπος του Μίτσιγκαν, Αβραάμ Αιγιάς.