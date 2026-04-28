Η στιγμή που ο Σάκης Ρουβάς ερμηνεύει το «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου» του Στέλιου Καζαντζίδη

Ο διάσημος καλλιτέχνης δοκιμάστηκε σε ένα «καθαρόαιμο» λαϊκό τραγούδι
Σάκης Ρουβάς
Ο Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Σάκης Ρουβάς είναι ο πιο επιτυχημένος Έλληνας ερμηνευτής της pop σκηνής, ωστόσο τολμά και δοκιμάζεται και σε άλλα είδη, εντυπωσιάζοντας τους θαυμαστές του. Ο διάσημος τραγουδιστής πρόσφατα έκανε πρεμιέρα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στην «Πύλη Αξιού» στη Θεσσαλονίκη και στο πρόγραμμά του ερμηνεύει και ένα από τα θρυλικά κομμάτια του Στέλιου Κατζαντζίδη

Οι δύο καλλιτέχνες ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στη συμπρωτεύουσα την Παρασκευή (24.04.2026) και την Τρίτη (28.04.2026) η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» παρουσίασε ένα απόσπασμα από το πρόγραμμα του Σάκη Ρουβά, τη στιγμή που εκείνος ερμηνεύει το εμβληματικό τραγούδι «Κάτω απ’ το πουκάμισό μου» του Στέλιου Καζαντζίδη. 

Τη στιγμή της ερμηνείας μαζί του στη σκηνή βρισκόταν και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Αν ακούγαμε τα σχόλια, δε θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει, κι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας», δήλωσε πρόσφατα ο Σάκης Ρουβάς.

